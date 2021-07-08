СБУ "накрила" найбільшу криптоферму в Україні: валюту "майнили" на "Вінницяобленерго"

Служба безпеки України повідомила про викриття найбільшої в Україні підпільної криптоферми. Для "майнінгу" цінних монет незаконно використовували потужності АТ "Вінницяобленерго". Майнери застосовувавали понад 5 тисяч компютерів та ігрових приставок, які вилучили правоохоронці.

Незаконну криптоферму організували мешканці Києва та Вінниці. Всю техніку та інфраструктуру облаштували в одному з колишніх складських приміщень АТ "Вінницяобленерго" на майданчику товариства.

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СБУ зазначає, що діяльність ферми була незаконною, а її організатори використовували умовні засоби обліку споживання електроенергії.

Яких збитків нанесли зловмисники діяльністю криптоферми

За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від "майнинг" криптовалюти може становити від 5 до 7 мільйонів гривень, остаточні цифри досі підраховуються. Крім того таке використання ресурсу могло стати причиною глобальніших наслідків – без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці.

У ході обшуків співробітники СБУ та поліції вилучили обладнання, з допомогою якого зловмисники видобували "монети":

3800 ігрових приставок;

понад 500 відеокарт;

50 процесорів;

чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії;

блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.

Досі тривають оперативно-слідчі дії, правоохоронці намагаються встановити та відшукати усіх причетних до організації ферми осіб. У тому числі у причетності до організації підозрюють посадових осіб АТ "Вінницяобленерго".

Судячи з фото без них точно не обійшлося, адже настільки добре організована ферма у приміженні товариства точно не могла працювати непомітно.



Для видобутку криптовалюти на фермі використовували комп'ютери та ігрові консолі/ Фото СБУ

Важливо! Правоохоронці зареєстровали кримінальне провадження за(ч. 2 ст. 188-1 КК України).