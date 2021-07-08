Незаконну криптоферму організували мешканці Києва та Вінниці. Всю техніку та інфраструктуру облаштували в одному з колишніх складських приміщень АТ "Вінницяобленерго" на майданчику товариства.
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СБУ зазначає, що діяльність ферми була незаконною, а її організатори використовували умовні засоби обліку споживання електроенергії.
Яких збитків нанесли зловмисники діяльністю криптоферми
За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від "майнинг" криптовалюти може становити від 5 до 7 мільйонів гривень, остаточні цифри досі підраховуються. Крім того таке використання ресурсу могло стати причиною глобальніших наслідків – без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці.
У ході обшуків співробітники СБУ та поліції вилучили обладнання, з допомогою якого зловмисники видобували "монети":
- 3800 ігрових приставок;
- понад 500 відеокарт;
- 50 процесорів;
- чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії;
- блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.
Досі тривають оперативно-слідчі дії, правоохоронці намагаються встановити та відшукати усіх причетних до організації ферми осіб. У тому числі у причетності до організації підозрюють посадових осіб АТ "Вінницяобленерго".
Судячи з фото без них точно не обійшлося, адже настільки добре організована ферма у приміженні товариства точно не могла працювати непомітно.
Для видобутку криптовалюти на фермі використовували комп'ютери та ігрові консолі/ Фото СБУ