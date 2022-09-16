Українські хакери зламали сайт ОДКБ, російського аналога НАТО

Одразу три групи хакерів заявили про причетність до атаки на Організацію Договору про колективну безпеку. Це російський варіант НАТО, в який, крім самої росії, входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Повідомлення про це з'явилось у телеграм-каналі RUH8, який називає себе "прессекретарем Українського кіберальянсу Шоном Таунсендом". Хакери додали до повідомлення архів з файлами.

Цікаво Українська кіберполіція допомогла затримати хакера, причетного до атак на 1 800 компаній

Що відомо

ОДКБ – військово-політична міжнародна організація, створена 15 травня 1992 як "головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру". Загалом можна сказати, що ОДКБ є засобом поширення російського впливу на пострадянському просторі.

В мережі опинився архів із вихідним кодом сайту ОДКБ та коротке послання:

Росія завжди зраджує своїх союзників. Завжди. Обіцянки російського керівництва не варті навіть паперу, на якому вони написані. Учора Вірменія звернулася до Організації Договору про Колективну Безпеку з проханням про допомогу, але результат був відомий заздалегідь – Росія, яка просто зараз зазнає поразки в Україні, не прийде. У вас діра в колективній безпеці. "ОДКБ" настільки нікчемна організація, що не здатна захистити навіть свій власний сайт,

– заявляють хакери.

. 14 вересня Вірменія попросила в росії військової допомоги у конфлікті з Азербайджаном, посилаючись на 4 статтю договору. Проте отримала відмову. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі 24 каналу

Нагадаємо, 1 вересня Anonymous та IT-Армія України зламали "Яндекс.Таксі", влаштувавши масштабні затори в москві. Вони змусили десятки машин одночасно приїхати в одну й ту ж точку.