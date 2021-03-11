Компанія Apple запускає україномовний розділ сфого фірмового сайту. Він досупний за адресою apple.com/ua. Щоправда, більшість контенту там все ще англійською, але уважні можуть знайти в й український переклад.

Такий крок може свідчити про плани компанії Apple щодо виходу на український ринок. Нагадаємо, навесні 2020 року компанія зареєструвала в Україні юрособу.

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Apple в Україні

Нещодавно також ми писали про свіжу вакансію, яку Apple відкрила в Україні. Це вакансія Indirect Tax Analyst (аналітика за непрямими податками) для офісу у Києві. Непрямі податки – це надбавки до цін, наприклад ПДВ.

Україномовний розділ Apple / Скриншот

Нещодавно у Верховній Раді у першому читанні підтримали проєкт про ПДВ для постачальників електронних послуг-нерезидентів (до цього переліку входять і послуги Apple). Ймовірно, саме тому відкривають нову вакансію. Це також може стати причиною, що підштовхнула виробника працювати над входом на український ринок.

Сторінка ще не повністю перекладена / Скриншот

Як пише видання ain.ua, за даними Internet Archive, приблизно з грудня 2020 року і до початку березня 2021 вебадреса pple.com/ua відправляла редірект на головну Apple. До грудня вона була взагалі недійсною – користувачі бачили помилку 404 (Page not Found). Отже, розділ міг запрацювати недавно, тобто у березні 2021 року.