Саундтрек до Мисливців на привидів зіграли на терміналах, прасці та зубній щітці: епічне відео

Проєкт Device Orchestra вирішив відзначити Гелловін особливим способом. Команда випустила новий кавер – цього разу на головний саундтрек Мисливців на привидів, відтворений за допомогою побутових приладів.

В імпровізованому "оркестрі" взяли участь pos-термінали, машинка для друку чеків, електрична зубна щітка, праска, тример, апарат для полірування нігтів і навіть епілятор. Що з цього вийшло – дивіться далі.

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Дивимось відео

Загалом, вказують автори, у задумі взяли участь 14 приладів.

Весь ансамбль був підключений через десяток до спеціальних контролерів.

Праска відповідала швидше за спецефекти у вигляді пари, ніж за звук.

Кожному з приладів причепили іграшкові очі, які іноді рухаються під час вібрації, створюючи додатковий візуальний ефект.

Зубну щітку вдягнули у білу накидку, щоб вона була схожа на привида.

Стенди для терміналів, щоб ті стояли вертикально, надрукували на 3D-принтері за власним кресленням.

Саундтрек Ghostbusters: відео

відомий своїми каверами на популярні пісні, зіграні за допомогою виключно побутових приладів. На його рахунку десятки різноманітних відеороликів. Зокрема, такі відомі пісні як Sweet Dreams, Believer, яку в оригіналі співає гурт Imagine Dragons, саундтрек до Піратів карибського моря та різдвяна Jingle Bells.