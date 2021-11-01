В імпровізованому "оркестрі" взяли участь pos-термінали, машинка для друку чеків, електрична зубна щітка, праска, тример, апарат для полірування нігтів і навіть епілятор. Що з цього вийшло – дивіться далі.
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- Загалом, вказують автори, у задумі взяли участь 14 приладів.
- Весь ансамбль був підключений через десяток до спеціальних контролерів.
- Праска відповідала швидше за спецефекти у вигляді пари, ніж за звук.
- Кожному з приладів причепили іграшкові очі, які іноді рухаються під час вібрації, створюючи додатковий візуальний ефект.
- Зубну щітку вдягнули у білу накидку, щоб вона була схожа на привида.
- Стенди для терміналів, щоб ті стояли вертикально, надрукували на 3D-принтері за власним кресленням.
Саундтрек Ghostbusters: відео