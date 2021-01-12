Принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, який є головою ради директорів мегапроєкту Neom, анонсував план будівництва першого розумного поселення The Line, керованого штучним інтелектом. Це буде місто майбутнього – без автомобілів, доріг та викидів вуглецю.

План будівництва є частиною мегапроєкту Neom вартістю 500 мільярдів доларів. Проєкт являє собою бачення того, як буде розвиватися країна у "постнафтовий період". Мета його – забезпечити співіснування планети й людини в повній гармонії, пише Bloomberg.

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Що відомо

The Line повинен стати доступним для пішоходів "поясом гіперпов'язаних майбутніх спільнот без машин і доріг, побудованим серед природи". Протяжність забудов 170 кілометрів. Згідно з опублікованим пресрелізом, до 2030 року в поселенні буде 1 мільйон жителів. До цього часу тут буде створено 380 тисяч робочих місць. На будівництво інфраструктури витратять від 100 до 200 мільярдів доларів. Про це розповів Мухаммед бін Салман у недільному зверненні.



Концепт підземної частини міста / Фото Bloomberg

Створення Neom є важливою частиною плану принца з диверсифікації економіки найбільшого у світі експортера нафти. Анонсований у 2017 році глобальний мегапроєкт з будівництва розумного міста охоплює понад 10 000 квадратних миль у віддаленому районі на північному заході країни. На сайті проєкту місто описується як "новаторська і зухвала мрія", яка стане центром нових технологій і бізнесу.

Проте з моменту свого запуску він стикається зі скептицизмом критиків і протестами громадян, змушених переїхати, щоб звільнити місце для будівництва. Аналітики не вважають задум нереалістичним. За їх словами, він зможе залучити інвестиції, необхідні регіону, де вже є добре розвинені транспортні та ділові хаби в Дубаї, Абу-Дабі та Катарі.

Згідно із заявою принца, поблизу The Line створять надшвидкісну транспортну лінію. На будь-яку подорож по міському масиву буде потрібно не більше 20 хвилин.

Тут також побудують один з найбільших аеропортів світу, сказав виконавчий директор Neom Надмі Аль-Наср в інтерв'ю телеканалу Al-Arabiya. Він не повідомив термінів його будівництва, зазначивши лише, що аеропорт буде останнім елементом лінії.