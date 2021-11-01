Саудівська Аравія почала будувати Neom – місто майбутнього без автомобілів та шосе

Про наміри Саудівської Аравії побудувати місто Неом стало відомо ще у 2017 році. Ця незвичайна структура довжиною в 170 кілометрів розташується вздовж однієї лінії і повинна стати новим словом у дизайні міст, оригінальним баченням та підходом до планування публічних просторів. Як стало відомо, після років ретельного планування його нарешті почали будувати.

Neom розташується на північному заході королівства. Керівник проєкту Назмі ан-Наср розповів, що будівельники вже приступили до перших робіт.

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Що відомо

Наразі почали прокладати тунелі.

Замість особистого транспорту там планують створити швидкісну підземну транспортну систему. Завдяки їй подолати 170 кілометрів можна буде за 20 хвилин. Енергію підземка отримуватиме з відновлюваних джерел.

Місто Neom / Фото проєкту Neom

В основному поки що проводяться роботи з "переміщення піску і гір".

Оскільки роботи лише почалися, мова не йде про якісь уже готові об'єкти. Виконано менше одного відсотка запланованого.

Місто Neom / Фото проєкту Neom

Будувати місто будуть не з однієї точки, а одразу з обох його кінців. Судячи з зображень та відео, які публікувалися в мережі раніше, один з країв Neom упирається в Червоне море, а інший доходить до гір. При чому приблизно на середині його також перетинатимуть гори.

Ролик про місто Neom: відео

Довкола прямої лінії розташуються острівці з будинків і публічних просторів.

Жодних доріг та автомобілів у винятковому місті не буде.

Місто буде влаштоване шарами: верхній призначений для життя, середній для обслуговування міста та підтримки його життєдіяльності, а найнижчий – транспортний / Фото проєкту Neom

На об'єкті, за його оцінкою, вже працюють і живуть понад 1500 будівельників. У 2021 році планують розміщення перших жителів. Тоді ж почнуть приймати й перших туристів. Весь проєкт оцінили у понад 500 мільярдів доларів.