Neom розташується на північному заході королівства. Керівник проєкту Назмі ан-Наср розповів, що будівельники вже приступили до перших робіт.

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Що відомо

Наразі почали прокладати тунелі.

У місті не буде автомобілів і шосе. Замість особистого транспорту там планують створити швидкісну підземну транспортну систему. Завдяки їй подолати 170 кілометрів можна буде за 20 хвилин. Енергію підземка отримуватиме з відновлюваних джерел.

Місто Neom / Фото проєкту Neom

В основному поки що проводяться роботи з "переміщення піску і гір".

Оскільки роботи лише почалися, мова не йде про якісь уже готові об'єкти. Виконано менше одного відсотка запланованого.

Місто Neom / Фото проєкту Neom

Будувати місто будуть не з однієї точки, а одразу з обох його кінців. Судячи з зображень та відео, які публікувалися в мережі раніше, один з країв Neom упирається в Червоне море, а інший доходить до гір. При чому приблизно на середині його також перетинатимуть гори.

Ролик про місто Neom: відео

Довкола прямої лінії розташуються острівці з будинків і публічних просторів.

Жодних доріг та автомобілів у винятковому місті не буде.

Місто буде влаштоване шарами: верхній призначений для життя, середній для обслуговування міста та підтримки його життєдіяльності, а найнижчий – транспортний / Фото проєкту Neom

На об'єкті, за його оцінкою, вже працюють і живуть понад 1500 будівельників. У 2021 році планують розміщення перших жителів. Тоді ж почнуть приймати й перших туристів. Весь проєкт оцінили у понад 500 мільярдів доларів.