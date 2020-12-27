Санта Клаусу і його саням офіційно дозволили літати в космос
Санта Клаус зі своїми саням зможе здійснювати комерційні космічні польоти до Міжнародної космічної станції. Відповідну ліцензію йому видало Федеральне управління цивільної авіації США.
Ліцензія видана на корабель "Зоряні Сани-1" з ракетою Рудольф. Про це мовиться на сайті FAA.
Цікаво Головний інфекціоніст США вакцинував Санта Клауса від COVID-19
Тепер Санта Клаус зможе безперешкодно переміщуватися в повітряному просторі США, а також доставляти вантажі до МКС.
Батько Різдва тепер може користуватися особливим дозволом із доставки вантажів авіатранспортом безпосередньо на дахи будинків у США в переддень Різдва,
– заявили у FAA.
Вони наголосили, що 2020 рік був складним і таке рішення додасть особливого святкового настрою.
"Санта зможе принести свій унікальний і універсальний бренд доброї волі і радості дітям і дорослим будь-якого віку – навіть тим, хто перебуває на орбіті", – мовиться у повідомленні.
Поділитися новиною