Санта Клаус зі своїми саням зможе здійснювати комерційні космічні польоти до Міжнародної космічної станції. Відповідну ліцензію йому видало Федеральне управління цивільної авіації США.

Ліцензія видана на корабель "Зоряні Сани-1" з ракетою Рудольф. Про це мовиться на сайті FAA.

Цікаво Головний інфекціоніст США вакцинував Санта Клауса від COVID-19

Тепер Санта Клаус зможе безперешкодно переміщуватися в повітряному просторі США, а також доставляти вантажі до МКС.

Батько Різдва тепер може користуватися особливим дозволом із доставки вантажів авіатранспортом безпосередньо на дахи будинків у США в переддень Різдва,

– заявили у FAA.

Вони наголосили, що 2020 рік був складним і таке рішення додасть особливого святкового настрою.

"Санта зможе принести свій унікальний і універсальний бренд доброї волі і радості дітям і дорослим будь-якого віку – навіть тим, хто перебуває на орбіті", – мовиться у повідомленні.

Різдво з локдауном чи без: які обмеження у країнах світу на свята – читайте в матеріалі 24 каналу за посиланням.