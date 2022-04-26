За даними російських ЗМІ, які посилаються на заяви експертів та джерела знайомих із ситуацією, низці мобільних операторів довелося відкласти угоди з продажу антен мобільного зв'язку на невизначений термін, оскільки на тлі останніх подій ніхто не здатний купити портфелі інфраструктури.

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Зокрема, мовиться про МТС, яка змушена відкласти продажі своїх вишок, хоча раніше закриття угоди очікувалося до кінця першого півріччя.

МТС стала останньою компанією з-поміж великих операторів мобільного зв'язку, які виділили активи антен мобільних мереж в окремий бізнес. За даними деяких джерел, МТС мала намір дочекатися продажу активів конкурентами і на цьому тлі домогтися продажу з максимальною вигодою, проте 2022 рік вніс корективи в ці плани.

З початком війни в Україні проблеми виникли не лише у МТС, а й у незалежних учасників ринку, оскільки постачання обладнання практично зупинилося через санкції та "порушення логістичних ланцюжків". При цьому та сама "Сервіс-Телеком" зобов'язана обслуговувати і кредити, виділені на вже придбану інфраструктуру.

Росія залишається без 5G

Очікувалося, що стрімкий розвиток ринку забезпечить використання 5G-технологій, але на тлі подій пов'язаних з війною, поява зв'язку п'ятого покоління в Росії відкладається на невизначений термін.

Тож найближчим часом Росія не може розраховувати на поставки нового обладнання і, принаймні на найближчий час, країна може забути про розвиток мобільної галузі.