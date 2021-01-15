14 січня стало відомо, що Адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти 9 китайських компаній, які начебто співпрацюють із китайською оборонною галуззю. Серед них і відомий у світі виробник смартфонів та техніки Xiaomi.

Ця історія дуже нагадує ситуацію з техногіганом Huawei, в результаті виробник не має змоги співпрацювати з Google тож довелось розробити власний магазин додатків та навіть фірмову ОС, що, звісно, вплинуло і на користувачів. Однак ситуація з Xiaomi насправді відрізняється, пише Android Authority.

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Чи варто хвилюватись користувачам

Санкції введені проти Xiaomi відрізняються від тих, які були введені проти Huawei.

Компанія Huawei потрапила до чорного списку, в результаті китайському виробникові заборонили співпрацювати з американськими компаніями (наприклад, Google і Qualcomm). Це призвело до того, що компанія залишилася без процесорів і операційної системи для своїх мобільних пристроїв.

При цьому Xiaomi зможе продовжити співпрацю з американськими компаніями, тому Android залишиться доступним для користувачів Xiaomi, принаймні поки що. Санкції також не вплинуть на ланцюжок поставок Xiaomi і не завадить продавати обладнання компанії на території США.

Свіжі санкції передбачають, що інвестори зі США, які вклалися у цю компанію, зобов'язані позбутися там своїх часток.

Що каже Xiaomi

Виробник співпрацю із китайською оборонною галуззю заперечує. Там додали, що працюють, не порушуючи законодавства.

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“Наша компанія надає товари та послуги для цивільного та комерційного використання. Ми вживатимемо відповідних заходів для захисту інтересів компанії та її акціонерів”, – кажуть в Xiaomi.

Наразі компанія розглядає потенційні наслідки санкцій.