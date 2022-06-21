Як повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ, вартість sim-карт для операторів зв'язку на Росії зросла приблизно в 3,5 раза. Через це стільникові оператори змушені були перейти на китайські аналоги.

Не пропустіть США та Японія об'єднують зусилля для виробництва 2-нанометрових чипів

На цю мить компанія Yota вже запровадила плату в 50 рублів за кожну sim-карту. У російських ЗМІ зазначають, що решта операторів запровадять відповідні зміни вже найближчим часом.

Навіть на вимогу пропагандистських ЗМІ ситуацію прокоментувати відмовилися майже всі оператори. Лише компанія "Мегафон" назвала введення плати за sim-картки вимушеним заходом. За словами компанії, це необхідно, щоб частково компенсувати витрати, включаючи вартість sim-карток. Компанія також наголосила, що вартість sim-карток для російських користувачів зросла в рази.

А проте, російські аналітики припускають, що таким чином компанії намагаються "створити нове джерело доходу". Тобто на Росії все, як завжди – компанія в першу чергу дбає лише про себе. Водночас аналітики не відкидають можливості впливу використання паралельного імпорту, коли чіпи або sim-карти звичних виробників завозять неофіційно, що неминуче підвищує витрати операторів.

Читайте на сайті Тайванська компанія TSMC відмовилася від ще одного контракту з росіянами

"Легалізація" паралельного імпорту

Якщо ви ще не чули, то на Росії узаконили "сірий імпорт". Усе через санкції, оскільки з країною, яка розв'язала криваву війну, відмовляються співпрацювати офіційні постачальники та компанії, а тому потрібно шукати інші шляхи.

Це призвело до того, що вартість комп'ютерної техніки та електроніки для кінцевого споживача може зрости на 20-50% вже найближчим часом. А ще Росія має серйозні проблеми з деякими категоріями товарів. Серед них преміальні моделі побутової техніки, флагманські смартфони, розумні годинники, ігрові консолі та інша техніка.