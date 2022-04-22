Санкції без санкцій: у Steam вирішили поновити виплати російським розробникам

Ігрова платформа компанії Valve знайшла спосіб розрахуватися з розробниками з Росії. Раніше Steam у рамках санкцій відмовилася оплачувати проєкти російських студій.

Творці ігор з Росії отримають гроші за виконану роботу попри ведені раніше санкції. Для цього Valve розіслали спеціальну інструкцію для розробників.

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Що пропонує Valve

Для того, щоб продовжити отримувати виплати, розробники повинні вказати відомості закордонного банку-посередника. Здійснювати платежі на рахунки банків, які потрапили під санкції західних країн, Steam так само не може.

Розробники зможуть отримати невиплачені гроші вже в квітні, якщо вкажуть додаткову платіжну інформацію до 24 квітня.

В іншому випадку наступна оплата відбудеться в кінці травня 2022 року.

Розробники повинні вказати SWIFT-код, назву, країну, населений пункт і адресу зарубіжного банку-посередника.

Виплати наразі відновили партнерам Steamworks та "Майстерні Steam".

Розробники з Білорусі таких листів не отримували, однак це, судячи з усього, тільки питання часу.