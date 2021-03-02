Comic-Con в Сан-Дієго вдруге пройде в онлайн-форматі. Про це оголосили організатори виставки. Це вже другий раз, коли виставку переносять у цифровий простір через пандемію коронавірусу.

Захід планують на 23-25 липня. Автори не впевнені, що відвідувачі будуть готові до цього часу збиратися великими групами. Тому знову планують провести триденний Comic-Con@Home, де знову буде серія трансляцій та онлайн-майданчиків.

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Що відомо

Хоча нас підтримує розгортання вакцини й збільшується кількість людей, які прищеплюються, схоже, що в липні ще буде занадто рано для безпечного проведення події такого масштабу, як Comic-Con,

– сказали організатори в заяві.

При цьому вони розраховують провести ще один захід у листопаді — вже у звичайному форматі.

Відкритим питанням для виставки цього року залишається контент, адже після переходу в онлайн студії почали проводити власні фестивалі в дусі DC FanDome, тоді як Disney зосередилась на D23. Тому залишається тільки чекати оголошення розкладу.

San Diego Comic-Con – найбільша фан-конвенція в Північній Америці для фанатів коміксів, яка передбачає зустрічі з видавцями, письменниками та художниками, тематичні ігри, косплей тощо. В середньому її щорічно відвідувало до 130 тисяч осіб.