Samsung зобов'язали зупинити роботу двох фабрик з виробництва мікросхем у США

Джерело:tomshardware
Компанію Samsung зобов'язали повністю зупинити роботу двох фабрик в Остіні через брак електроенергії в штаті Техас. З такою безпрецедентною вимогою також зіткнулися фабрики компаній NXP Semiconductors і Infineon Semiconductors і багато інших виробників.
В американських штатах Техас, Орегон і Вірджинія нехарактерно низька для цих територій температура повітря призвела до відключення від електропостачання більш ніж 1,8 мільйона споживачів. Близько половини вітряних енергетичних установок в Техасі не функціонували через обмерзання.
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Державна комунальна компанія Austin Energy, що забезпечує електроенергією місто Остін, штат Техас, і прилеглі райони, зобов'язала всіх промисловців і виробників напівпровідникової продукції призупинити або повністю припинити роботу своїх заводів.
Подібні незаплановані зупинки виробництва зазвичай призводять до довготривалих наслідків.
У минулому навіть короткострокові перебої з виробництвом чіпів приводили до зростання цін і дефіциту мікросхем. На світовому ринку зараз і без того спостерігається нестача чіпів. Зупинка фабрик Samsung, ймовірно, тільки посилить проблему.
Зазвичай фабрики з виробництва мікросхем обладнуються запасними генераторами, які компенсують брак електроенергії при незапланованих відключеннях. Однак подібні системи не призначені для тривалої роботи.