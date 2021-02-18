Samsung зобов'язали зупинити роботу двох фабрик з виробництва мікросхем у США

Компанію Samsung зобов'язали повністю зупинити роботу двох фабрик в Остіні через брак електроенергії в штаті Техас. З такою безпрецедентною вимогою також зіткнулися фабрики компаній NXP Semiconductors і Infineon Semiconductors і багато інших виробників.

В американських штатах Техас, Орегон і Вірджинія нехарактерно низька для цих територій температура повітря призвела до відключення від електропостачання більш ніж 1,8 мільйона споживачів. Близько половини вітряних енергетичних установок в Техасі не функціонували через обмерзання.

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Якими будуть наслідки

Державна комунальна компанія Austin Energy, що забезпечує електроенергією місто Остін, штат Техас, і прилеглі райони, зобов'язала всіх промисловців і виробників напівпровідникової продукції призупинити або повністю припинити роботу своїх заводів.

Подібні незаплановані зупинки виробництва зазвичай призводять до довготривалих наслідків.

Тридцятихвилинне відключення електрики на одній з фабрик Samsung у 2018 році обернулося зменшенням постачання чіпів флешпам'яті NAND на три відсотки.

Samsung вже відчувала проблеми з електропостачанням на своїй фабриці в південнокорейському місті Хвасон на початку року. На відновлення живлення і виробництва знадобилося кілька днів.

Як вказує Austin-American Statesman, через відключення світла на фабриках в Остіні деякі вироблені там продукти можуть виявитися непридатними, внаслідок чого збитки компанії сягнуть в мільйони доларів. Для випуску деяких типів мікросхем потрібно багатоступеневе виробництво, яке може займати до місяця або навіть більше.

У минулому навіть короткострокові перебої з виробництвом чіпів приводили до зростання цін і дефіциту мікросхем. На світовому ринку зараз і без того спостерігається нестача чіпів. Зупинка фабрик Samsung, ймовірно, тільки посилить проблему.

Зазвичай фабрики з виробництва мікросхем обладнуються запасними генераторами, які компенсують брак електроенергії при незапланованих відключеннях. Однак подібні системи не призначені для тривалої роботи.