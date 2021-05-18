Samsung зібралася рятувати автопром від кризи: що робитиме компанія

Виробники електроніки вже не можуть утримуватися у межах, які вони спочатку самі собі поставили. Робити лише смартфони у той час, коли в світі діється стільки всього цікавого і перспективного, складно. Саме тому Samsung – один з найбільших в світі виробників напівпровідників – шукає нових партнерів, з якими співпрацюватиме на ринку автопрому.

Не так давно вже з'являлися новини про те, що Samsung готує процесори нового покоління для автомобілів Tesla. Те, що стало відомо зараз, не суперечить тій інформації, а скоріше доповнює її, доводячи в черговий раз, що Samsung зацікавлена ​​у тому, щоб її чіпи різних модифікацій встановлювалися в автомобілі. А зараз це ще і може поліпшити фінансове становище справ деяких виробників.

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Samsung і Hyundai

Компанія Samsung об'єднала зусилля з Hyundai Motor Co., щоб співпрацювати з урядом Південної Кореї і деякими агентствами у прагненні вирішити глобальну нестачу мікросхем. Угода, нещодавно підписана обома компаніями, Корейським інститутом електронних технологій, Корейським інститутом автомобільних технологій і Міністерством торгівлі, промисловості та енергетики має багато чого змінити.

Згідно з планом, вона буде сприяти створенню більш надійного місцевого ланцюго постачання життєво важливих напівпровідників, необхідних для багатьох виробничих процесів у країні. Тобто це стосується не лише автомобілів одного з найбільших у світі концернів.

Угода в першу чергу орієнтовано на автомобільну промисловість Південної Кореї. У разі успіху партнерства можливі глобальні перспективи для обох компаній. Одна стане більше заробляти на виробництві процесорів і набереться досвіду в цьому напрямку, а інша - зможе швидше вийти з кризи і отримати не якісь універсальні урізані чіпи, а то, що потрібно саме їй.

Автомобільні процесори

Samsung і Hyundai будуть разом розробляти надефективні напівпровідники наступного покоління, мікросхеми управління батареями, датчики зображення і прикладні процесори для автомобільних розважальних / інформаційних систем.

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Напівпровідникова промисловість – це довгострокова і капіталомістка галузь. Отже, вигоди від партнерства, якщо воно буде, стануть помітними через кілька років. Samsung вже проводить дослідження щодо альтернативного способу отримання мікросхем. Це може призвести не стільки до збільшення їх продуктивності, скільки до прискорення процесу виробництва і його спрощення. У перспективі це може здешевити чіпи.

Поки немає великої кількості подробиць щодо співпраці двох великих компаній. Швидше за все, вони будуть розкриті найближчим часом. Але вже зараз можна сказати, що починається щось цікаве.