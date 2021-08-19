Samsung запустила в Україні програму утилізації старих та не працюючих телефонів

Зазвичай після свого життєвого циклу старий телефон у кращому випадку припадає пилюкою десь на полиці, якщо він ще працює, його можна спробувати продати. Однак, переважно неробочі телефони опиняються на сміттєзвалищі, чим шкодять екології. Samsung Electronics розпочала програму утилізації, яка дасть змогу правильно позбутися старого пристрою.

Як працює програма утилізації від Samsung

Спершу вам потрібно зателефонувати на номер 0-800-502-000 або ж заповнити відповідну форму на сайті, після чого ви отримаєте номер товарно-транспортної накладної. Далі вам потрібно запакувати смартфон та відправити за отриманою ТТН "Новою поштою".

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Важливо зазначити, що користувач при відправці телефона нічого не сплачує – усі витрати на боці компанії.

Якщо ж десь біля вас є автоматизований сортувальний центр, ви можете завітати туди та залишити смартфон у спеціальному контейнері.



Послідовність дій для відправки телефона на утилізацію / Samsung

Що відбувається зі смартфонами далі

Телефони та смартфони відправлені в рамках програми утилізації відправляються на спеціальні підприємства, де крок за кроком їх розбирають на складові:

частину елементів подрібнюють,

пластикові елементи корпусу та інші складові відправляють на повторне виробництво,

а іншу частину належно утилізують в рамках екологчних вимог.

Samsung не вперше реалізовує таку програму. Ще з 2015 року компанія реалізує подібні програми по всьому світу. Станом на 2019 рік у рамках аналогічних програм компанія утилізувала понад, а тепер ця програма ді і в Україні.

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Чому викидати смартфон на смітник небезпечно

Річ у тім, що сучасний смартфон складається з низки матеріалів, які після потрапляння в ґрунт та воду можуть отруювати чималу частину території. Особливо це стосується акумуляторних батарей – хімічні сполуки з батареї, потрапляючи в довкілля, завдають шкоди ґрунтам і організму тварин та людини.



Утилізуйте смартфони безпечно / Фото Samsung