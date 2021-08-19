Як працює програма утилізації від Samsung
Спершу вам потрібно зателефонувати на номер 0-800-502-000 або ж заповнити відповідну форму на сайті, після чого ви отримаєте номер товарно-транспортної накладної. Далі вам потрібно запакувати смартфон та відправити за отриманою ТТН "Новою поштою".
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Важливо зазначити, що користувач при відправці телефона нічого не сплачує – усі витрати на боці компанії.
Якщо ж десь біля вас є автоматизований сортувальний центр, ви можете завітати туди та залишити смартфон у спеціальному контейнері.
Послідовність дій для відправки телефона на утилізацію / Samsung
Що відбувається зі смартфонами далі
Телефони та смартфони відправлені в рамках програми утилізації відправляються на спеціальні підприємства, де крок за кроком їх розбирають на складові:
- частину елементів подрібнюють,
- пластикові елементи корпусу та інші складові відправляють на повторне виробництво,
- а іншу частину належно утилізують в рамках екологчних вимог.
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Чому викидати смартфон на смітник небезпечно
Річ у тім, що сучасний смартфон складається з низки матеріалів, які після потрапляння в ґрунт та воду можуть отруювати чималу частину території. Особливо це стосується акумуляторних батарей – хімічні сполуки з батареї, потрапляючи в довкілля, завдають шкоди ґрунтам і організму тварин та людини.
Утилізуйте смартфони безпечно / Фото Samsung