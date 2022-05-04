Samsung запускає нове покоління флешпам'яті: смартфони стануть швидшими та енергоефективнішими
Джерело:Samsung
Південнокорейська компанія Samsung офіційно представила нове покоління модулів постійної пам'яті для мобільних пристроїв. UFS 4.0 називають найпродуктивнішим рішенням для зберігання даних.
Технологія вже отримала схвалення від асоціації JEDEC. З нею смартфони не тільки отримають приріст продуктивності, але і знизять енергоспоживання, що особливо важливо в епоху 5G.
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Характеристики нової пам'яті
- Накопичувачі UFS 4.0 мають пропускну здатність до 23,2 гігабіта за секунду на кожну смугу – вдвічі більше в порівнянні з UFS 3.1.
- Завдяки використанню вдосконаленої пам'яті Samsung V-NAND сьомого покоління і фірмового контролера компанії вдалося збільшити швидкість послідовного читання до 4200 мегабітів за секунду, а запису — до 2800 мегабітів за секунду.
- При цьому енергоефективність також зросла: заявляють поліпшення на 46 відсотків у порівнянні з UFS 3-го покоління, що означає збільшення швидкості послідовного читання на 6 мегабітів за секунду при витратах одиниці споживаного струму.
- Розмір модуля становить не більше 11x13x1 міліметра.
- Максимальна ємність – 1 терабайт.
Масове виробництво нової флешпам'яті стартує вже в третьому кварталі цього року. Перші смартфони з накопичувачами UFS 4.0, імовірно, вийдуть на ринок не раніше 2023 року. Звичайно ж, Samsung не лише постачатиме модулі стороннім виробникам ґаджетів, а й буде встановлювати їх у власні смартфони та планшети. Серед перших пристроїв напевно буде лінійка Galaxy S23. Крім того, новинку можуть отримати Galaxy Fold 4 та Galaxy Flip 4.
Samsung каже, що нова пам'ять ідеально підійде для 5G-смартфонів, засобів автоматизації, а також пристроїв віртуальної та доповненої реальності.Раніше Samsung розпочала поширення функції розширення оперативної пам'яті. Опція RAM Plus стала доступна для усіх актуальних моделей і дає змогу збільшити обсяг оперативної пам'яті від 2 до 8 гігабайтів коштом постійної пам'яті. Така технологія є й у інших брендів.