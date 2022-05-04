Технологія вже отримала схвалення від асоціації JEDEC. З нею смартфони не тільки отримають приріст продуктивності, але і знизять енергоспоживання, що особливо важливо в епоху 5G.

Цікаво Samsung прибрала літеру Z із назв своїх смартфонів

Характеристики нової пам'яті

Накопичувачі UFS 4.0 мають пропускну здатність до 23,2 гігабіта за секунду на кожну смугу – вдвічі більше в порівнянні з UFS 3.1.

Завдяки використанню вдосконаленої пам'яті Samsung V-NAND сьомого покоління і фірмового контролера компанії вдалося збільшити швидкість послідовного читання до 4200 мегабітів за секунду, а запису — до 2800 мегабітів за секунду.

При цьому енергоефективність також зросла: заявляють поліпшення на 46 відсотків у порівнянні з UFS 3-го покоління , що означає збільшення швидкості послідовного читання на 6 мегабітів за секунду при витратах одиниці споживаного струму.

, що означає збільшення швидкості послідовного читання на 6 мегабітів за секунду при витратах одиниці споживаного струму. Розмір модуля становить не більше 11x13x1 міліметра.

Максимальна ємність – 1 терабайт.

Масове виробництво нової флешпам'яті стартує вже в третьому кварталі цього року. Перші смартфони з накопичувачами UFS 4.0, імовірно, вийдуть на ринок не раніше 2023 року. Звичайно ж, Samsung не лише постачатиме модулі стороннім виробникам ґаджетів, а й буде встановлювати їх у власні смартфони та планшети. Серед перших пристроїв напевно буде лінійка Galaxy S23. Крім того, новинку можуть отримати Galaxy Fold 4 та Galaxy Flip 4.

Samsung каже, що нова пам'ять ідеально підійде для 5G-смартфонів, засобів автоматизації, а також пристроїв віртуальної та доповненої реальності.

Раніше Samsung розпочала поширення функції розширення оперативної пам'яті. Опція RAM Plus стала доступна для усіх актуальних моделей і дає змогу збільшити обсяг оперативної пам'яті від 2 до 8 гігабайтів коштом постійної пам'яті. Така технологія є й у інших брендів.