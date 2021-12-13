Samsung запатентувала смартгодинник з екраном, що скручується

13 грудня 2021 , 10:45
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Джерело:

Neowin

Компанія Samsung сьогодні є беззаперечним лідером на ринку смартфонів зі складними дисплеями. Опанувавши нову технологію Samsung продовжує експериментувати й над іншими форм-факторами, включаючи матриці, що скручуються та розтягуються. Тепер компанія збирається застосувати свої напрацювання в носимих пристроях.

Патент, заявка на який була подана Samsung у Всесвітнє відомство інтелектуальної власності (WIPO) у червні, містить детальну інформацію про смартгодинник з дисплеєм, який розгортається для збільшення корисної площі.

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Крім того, передбачається можливість повороту екрану для використання як у портретній, так і в альбомній орієнтації.

Цікаві фішки нового ґаджета

  • Для "розтягування" дисплея буде використовуватися вал, що обертається, з механізмом на базі шестерень, який буде приводитися в дію вручну.
  • Пристрій отримає камеру, що захована під дисплейною панеллю.
  • У патенті також описані численні датчики, які можуть відслідковувати частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск та насичення крові киснем.


Samsung готує новий смартгодинник з революційним екраном / Фото LetsGoDigital

Цікаво! У патенті описується сумісність пристрою з активним стилусом, типу S Pen.

Поки що важко припустити, коли подібний пристрій вийде на ринок, однак його поява однозначно стане важливим етапом для ринку споживчої електроніки.

Автор: Михайло Года