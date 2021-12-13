Патент, заявка на який була подана Samsung у Всесвітнє відомство інтелектуальної власності (WIPO) у червні, містить детальну інформацію про смартгодинник з дисплеєм, який розгортається для збільшення корисної площі.

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Крім того, передбачається можливість повороту екрану для використання як у портретній, так і в альбомній орієнтації.

Цікаві фішки нового ґаджета

Для "розтягування" дисплея буде використовуватися вал, що обертається , з механізмом на базі шестерень, який буде приводитися в дію вручну.

, з механізмом на базі шестерень, який буде приводитися в дію вручну. Пристрій отримає камеру, що захована під дисплейною панеллю .

. У патенті також описані численні датчики, які можуть відслідковувати частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск та насичення крові киснем.



Samsung готує новий смартгодинник з революційним екраном / Фото LetsGoDigital

Цікаво! У патенті описується сумісність пристрою з активним стилусом, типу S Pen.

Поки що важко припустити, коли подібний пристрій вийде на ринок, однак його поява однозначно стане важливим етапом для ринку споживчої електроніки.