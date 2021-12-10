Samsung запатентувала розумний годинник з розсувним екраном: як це виглядає

Компанія Samsung отримала патент на новий формфактор розумного годинника. Його особливість – у розсувному екрані.

Концепція розсувних екранів поволі виходить на ринок споживчої електроніки. Ми вже бачили розсувні телевізори, смартфони та планшети. У більшості випадків тут відзначилася Samsung – компанія, судячи з усього, робить велику ставку на такі пристрої після успіху серії гнучких смартфонів Galaxy Z. Тепер черга дійшла й до годинників.

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Як виглядатиме розсувний годинник

Патентна заявка була розглянута ще 2 червня 2021 року Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, але відомо про неї стало лише 9 грудня, коли документація з'явилася у вільному доступі.

Як пише джерело, у ймовірному годиннику від Samsung коло перетворюватиметься на овал. Цей концепт на віддалене майбутнє продемонстрований на наступних зображеннях:



Розумний годинник з розсувним екраном / Фото Letsgodigital

У звичайному стані екран годинника круглий.

За певних обставин (наприклад, для зручнішого читання повідомлень) він ділиться на два півкола, кожне з яких витягується в довжину від центру.

В результаті коло перетворюється в овал, а площа екрану приростає на 40 відсотків.

При цьому компанія пропонує кілька варіацій процесу розсування екрану. Наприклад, натисканням на бічну клавішу або свайпами на сенсорному екрані.

У місці умовного розриву екрану (тобто по центру кола) в Samsung розмістили камеру. Відповідно, для її активації потрібно буде розсунути екран. Там же зможе вміститися й спалах та додаткові датчики.

: існування патенту не обов'язково означає втілення його в життя. Компанія може дійсно випустити такий пристрій, а може відмовитись від нього в процесі тестування, якщо він не виправдає сподівань розробників.