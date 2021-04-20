Samsung цілком може використати титан. Він дорожчий, ніж алюміній, але при цьому набагато легший і тонший.

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Що відомо

Джерело зазначає, що Samsung оснастить принаймні одну зі своїх нових складних моделей смартфонів особливо міцною рамкою, яку виробник називає Armor Frame.

Протягом років Samsung використовувала різні типи корпусів для смартфонів, від пластикових до металевих і алюмінієвих. Останній використовується для топових моделей лінійки Samsung Galaxy, таких як серія Galaxy S21, а також Galaxy Z Fold 2 і Galaxy Z Flip.



Торгова марка належить до класу 9 з описом "Рамки смартфонів" / Фото LetsGoDigital

Найбільшим недоліком алюмінієвої рамки є те, що з часом вона стає менш жорсткою, що призводить до втрати міцності. Це могло б заохотити Samsung адаптувати та покращити рамку своїх нових складних смартфонів.

Припускають, що міцна рамка буде відповідати військовому стандарту MIL-STD-810G, а тому може бути ударостійкою.