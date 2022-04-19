Samsung забезпечить безкоштовне вивезення техніки Українців на ремонт
Джерело:The Korea Herald
Компанія Samsung Electronics запропонувала допомогу користувачам у зруйнованих війною містах, де сервісні центри не працюють.
Корейський техногігант організує логістику ґаджетів для ремонту в клієнтів, які перебувають у містах без сервісних центрів та доставить її після ремонту назад. У цьому їм допомагатиме "Нова Пошта".
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Мобільні пристрої Samsung, включно зі смартфонами, планшетами й смарт-годинниками, обслуговуються в рамках послуги вивезення на ремонт. Усі логістичні витрати покриває компанія,
– мовиться у повідомленні Samsung Electronics.
Зазначається, що у рамках забезпечення послуги з вивезення техніки на ремонт Samsung співпрацюватиме з "Новою Поштою", яка виконуватиме роль логістичного партнера.
Samsung підтримує Україну
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Samsung Electronics припинила інвестиції та постачання своїх продуктів і сировини в Росію.
- Внаслідок цього завод зі складання телевізорів припинив роботу ще в перший місяць війни.
- Водночас російський офіс Samsung відмовився припиняти роботу та перестав виходити на зв'язок.
- Серед іншого Samsung Electronics ще минулого місяця пообіцяла перерахувати для гуманітарних потреб 6 мільйонів доларів.
- Також компанія прибрала літеру "Z" з назв своїх флагманських пристроїв Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3, тепер це просто Galaxy Fold3 та Galaxy Flip3.