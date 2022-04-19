Корейський техногігант організує логістику ґаджетів для ремонту в клієнтів, які перебувають у містах без сервісних центрів та доставить її після ремонту назад. У цьому їм допомагатиме "Нова Пошта".

Не пропустіть Російський аналог Google Play виявився вже існуючим переробленим магазином додатків

Мобільні пристрої Samsung, включно зі смартфонами, планшетами й смарт-годинниками, обслуговуються в рамках послуги вивезення на ремонт. Усі логістичні витрати покриває компанія,

– мовиться у повідомленні Samsung Electronics.

Зазначається, що у рамках забезпечення послуги з вивезення техніки на ремонт Samsung співпрацюватиме з "Новою Поштою", яка виконуватиме роль логістичного партнера.

Samsung підтримує Україну