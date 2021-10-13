Samsung, ймовірно, готує спеціальну версію Galaxy Z Flip3 для фанатів групи BTS

Samsung випустила смартфони Galaxy Z Flip3 та Galaxy Z Fold3 у вересні й активно рекламувала їх з допомогою популярної в усьому світі групи BTS. Схоже, тепер компанія готує спеціальну версію як мінімум першого.

В мережі вже припустили, що новинку можуть представити на майбутній презентації. Відбудеться вона 20 жовтня на черговому заході Samsung Unpacked.

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Що відомо про можливий смартфон

Натяк на можливий вихід спеціальної версії з'явився у твітері компанії.

"Ви ще не забули про #GalaxyZFlip3? Нам все ще треба поговорити", – написали у повідомленні, додавши хештег #GalaxyxBTS.

Таким чином компанія повідомила, що її гнучкий смартфон буде отримувати якісь оновлення й модифікації.

Зазвичай спеціальні версії будь-яких пристроїв, таких як годинники чи смартфони, отримують новий оригінальний колір корпусу, набори шпалер, віджетів, додаткових аксесуарів у стилі франшизи, якій присвячені. Однак Galaxy Z Flip 3 вже зараз доступний в лавандовому кольорі, дуже схожому на фірмовий колір, який раніше Samsung використовувала для інших продуктів BTS Edition.

Хай там як, такий смартфон публіка, швидше всього, зустріне схвально, як це було свого часу з Galaxy S20+ BTS Edition і Galaxy Buds+ BTS Edition. Адже й без того цьогорічна серія Z отримала хороші відгуки, показавши чудові продажі – всього за 10 днів після презентації вони обійшли результати всіх інших складних пристроїв Samsung за 2021 рік.