1-3 вересня у Берліні пройшла конференція SEMI Europe Summit, яка висвітлює останні технологічні тенденції у світі напівпровідників, камер, систем MEMS та іншого. Під час своєї презентації віцепрезидент Samsung і керівник відділу автомобільних датчиків Хечан Лі представив цікаву інфографіку, яка показує історію розвитку камер компанії. Найцікавіше – попереду.

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576 мегапікселів



Інфографіка Samsung показує процес розвитку сенсорів для камер / Фото Samsung ​

На графіку видно прогрес датчиків зображення Samsung, починаючи з 2000 року. Тоді південнокорейський виробник створив датчик роздільною здатністю 0,3 мегапікселі.

У 2010 році був випущений датчик роздільною здатністю 5 мегапікселів.

У 2013 році компанія представила датчик на 8 мегапікселів і разом з тим технологію ISOCELL. Вона вивела зйомку на новий рівень, поліпшивши її характеристики за рахунок зменшення перехресного впливу сусідніх пікселів.

Рік потому, у 2014, смартфони отримали камери на 16 мегапікселів з розміром пікселя в 1 мікрометр.

У 2017 році вийшов датчик на 24 мегапікселі, а у 2019 представили 48 і 64 мегапікселі – останні популярні й досі, активно з'являючись у бюджетних моделях.

Датчики на 108 мегапікселів ми побачили минулого року. 200 мегапікселів дебютували на початку вересня 2021 року. Смартфонів з цими датчиками поки що немає на ринку.

Однак це не все. Графік закінчується 2025 роком і позначкою у 576 мегапікселів. Це означає, що компанія не збирається зупинятись у гонці мегапікселів і й надалі працюватиме над розвитком сенсорів у бік збільшення кількості пікселів. Звісно ж, у проміжку між 2021 і 2025 роками нас, ймовірно, ще чекають сенсори на 300 і 400 мегапікселів. Перший може побачити світ уже наступного року.

Цікаво також те, що 2021 рік компанія позначила камерою "більше 108 мегапікселів", а не цифрою 200. Цілком можливо, що цього року ще можуть представити сенсор, що матиме понад 200 Мп.