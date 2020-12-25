Компанія Samsung видалила допис, в якому жартувала над рішенням Apple прибрати зарядний пристрій з комплекту iPhone 12. За припущеннями деяких ЗМІ причиною тому є аналогічні плани не постачати зарядки з новими Galaxy.

Що відомо

В день анонсу нових iPhone компанія Samsung опублікувала на своїй сторінці у Facebook повідомлення, в якому нагадала, що її смартфони постачаються з зарядними пристроями, найкращими камерами та акумуляторами, пам'яттю та продуктивністю. Могло би здатися, що це звичайна, типова реклама, адже згадувалося одразу кілька характеристик продукції. Якби не одне "але". До публікації прикріпили фотографію лише зарядного пристрою з підписом "входить в комплект поставки вашого Galaxy". Користувачі порахували це троллінгом компанії Apple. Тепер же, як повідомляє HTTech, публікацію видалили. І шанувальникам Samsung "не сподобається те, що буде далі".

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Публікація, яку видалила компанія Samsung / Скріншот tjournal

За повідомленнями деяких джерел, зараз є докази того, що Samsung планує відмовитися від зарядки, що входить в комплект поставки Galaxy S21. Вихід цієї лінійки запланований на січень 2021 року.

Раніше Apple оголосила про заходи, яких вживатиме щодо збереження екології та зведення свого "вуглецевого сліду" до нуля до 2030 року. Так, компанія прибрала адаптер живлення і провідні навушники не тільки з комплектів нових iPhone 12, але і з коробок з іншими моделями.

На початку грудня влада Бразилії зобов'язала Apple повернути зарядний блок в комплект поставки. На думку державних органів, компанія не надала достатньо доказів на користь видалення адаптера, а продаж iPhone без нього порушує закони країни.