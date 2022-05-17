Samsung створює абсолютно новий процесор для своїх флагманських смартфонів

Компанія Samsung планує відмовитися від використання чипів Snapdragon і Exynos у флагманських смартфонах. Натомість вона розробляє нові процесори, які зможуть конкурувати з Apple A.

Як зазначає джерело, інформація поки що перебуває на рівні чуток. Її першоджерелом є південнокорейське видання Inews24 і надійний інсайдер IceUniverse, якому належить далеко не один правдивий злив інформації.

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Що відомо про новий процесор

Повідомляється, що керівництво компанії обговорює новий підхід до створення чипів, аналогічний тому, що використовує Apple у своїй A-серії. Ці процесори свого часу просто "підірвали" ринок, задавши нову високу планку в якості та характеристиках. Досі жодна компанія не змогла наблизитися до показників процесорів iPhone.

Нова однокристальна система розробляється спеціально для лінійки флагманських смартфонів Galaxy S. Імовірно, Samsung не буде продавати технологію стороннім виробникам, як це зараз робить зі своїми Exynos, на яких сьогодні працюють деякі смартфони Motorola та Vivo.

Однак чекати на новинку ще довго. Початок використання її в смартфонах прогнозують не раніше 2025 року.

Джерело пише, що офіційні особи Samsung незадоволені негативною реакцією на скандал з уповільненням смартфонів Galaxy S22 через сервіс Game Optimization Service (GOS). Крім того, смартфони не показали бажаної продуктивності й досить сильно нагріваються як з використанням Snapdragon 8 Gen 1, так і з Exynos 2200.

У старих чіпсетах Exynos, випущених до 2020 року, використовувалися процесорні ядра Samsung, але компанія закрила підрозділ з розробки ядер ЦП у грудні 2019 року. Тому неясно, який шляхом піде компанія тепер. Однак вона має достатньо часу й, судячи з усього, не поспішає з розробкою.