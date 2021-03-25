Samsung розробляє гнучкий смартфон, який складається двічі

Південнокорейська корпорація Samsung збирається випустити перший у світі смартфон з дисплеєм, що двічі складається. Вже зараз є рендери, що демонструють, як приблизно буде виглядати смартфон.

Поки інші виробники змагаються за першість на ринку складних смартфонів, Samsung вирішила зробити крок вперед і розробити пристрій, який би складався одразу з трьох частин. Він буде згинатись у двох місцях, на відміну від інших сучасних гнучких моделей.

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Що відомо

Новинка поки що не отримала назви. Дисплей смартфона в розгорнутому стані отримає співвідношення сторін 16:9. Екран з трьох секцій отримає два шарніри, але як саме буде реалізований процес складання поки не відомо.



Рендер нової розробки Samsung, створений на основі описів / Фото Nikkei

Варто відзначити, що раніше Samsung запатентувала кілька варіантів конструкцій смартфонів з екраном, що складається у двох місцях. Один з найцікавіших варіантів дизайну демонструє патент, опублікований наприкінці 2020 року. Він описує широкий пристрій, бічні частини якого можуть складатися назад, роблячи смартфон більш компактним.

Новинка стане третьою моделлю гнучкого смартфона від Samsung і буде випускатись разом із наступниками Galaxy Z Fold і Z Flip. Новий форм-фактор повинен закріпити за компанією статус лідера у сфері виробництва пристроїв з матрицями, які здатні складатися.