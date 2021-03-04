Компанія Samsung офіційно презентувала нову технологію ISOCELL 2.0. Виробник каже, що вона має підвищити якість камери смартфонів.

Зокрема, технологія ISOCELL 2.0 підвищує світлочутливість і може знизити рівень шумів в датчиках зображень для камер топових смартфонів.

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Вперше цю технологію ISOCELL презентували у 2013 році. Вона знижує колірні перехресні перешкоди між пікселями, встановлюючи фізичний бар'єр. В результаті, пікселі невеликого розміру здатні забезпечувати точнішу передачу кольору.

Технологія ISOCELL 2.0: дивіться відео

У першій версії технології ISOCELL фізичні бар'єри утворювались з використанням металу. Далі з'явилася методика ISOCELL Plus. Вона передбачала, що "стінки" навколо пікселів виконані на основі нового оптимізованого матеріалу.

В чому перевага ISOCELL 2.0

Нова технологія ISOCELL 2.0 передбачає подальше поліпшення структури бар'єрів. В результаті, підвищується світлочутливість і зводяться до мінімуму колірні перехресні перешкоди.

В результаті, навіть дуже малі пікселі здатні поглинати досить світла, що дає змогу формувати чіткі барвисті зображення з високою роздільною здатністю.