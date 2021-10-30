Samsung розкрила деталі про оболонку One UI 4.0 і показала список смартфонів, які її отримають
Джерело:gizchina
Android 12 уже вийшов і виробники смартфонів активно працюють над його впровадженням. Samsung вже тестує оболонку One UI 4.0, яка буде заснована на новій операційній системі. Компанія поділилась подробицями про функціональність, особливості, дизайн системи та розповіла, які ж її смартфони отримають оновлення.
Тестова версія One UI 4.0 на базі Android 12 вийшла на початку вересня, наразі вона доступна лише тим, хто бере участь у програмі попереднього тестування прошивок. Стабільна версія для всіх користувачів повинна побачити світ не пізніше грудня.
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Що нового в One UI 4.0
На конференції для розробників Samsung Developers Conference розповіли, що нова версія прошивки розроблялася з нуля, а інтерфейс став зручнішим і зрозумілішим для користувачів у порівнянні з попередніми. Також компанія опублікувала відеоролик, у якому продемонструвала деякі особливості оновлення.
Демонстрація наступної версії оболонки One UI 4.0: відео
- Загалом система переймає на себе загальні візуальні тенденції, які запроваджує Android 12.
- Зокрема, анонсовано нові можливості по кастомізації інтерфейсу, налаштуванню її візуальних компонентів.
- Кольорові акценти будуть підбиратися під колір шпалер.
- Оновили віджети. Вони були приведені до одного загального вигляду (навіть від сторонніх розробників), наповнилися новими функціями та налаштуваннями.
- Зміни отримає й нічний режим для кращого сприйняття та режим "Картинка в картинці".
- Візуальні покращення чекають і на панель сповіщень та налаштувань – це стосується як порядку розміщення елементів, так і загалом дизайну.
- Тепер стане легше керувати джерелом відтворення звуку, в тому числі й на заблокованому екрані.
- Обіцяють кращу плавність роботи й тактильну віддачу, краще звучання й нові фішки додатку Камера.
- Нова прошивка також отримає функцію приватності, яку вбудувала в Android 12 компанія Google. Мова про спеціальне сповіщення у верхньому правому куті, яке повідомить користувача, коли його камера чи мікрофон використовуються. Таким чином смартфон покаже, якщо якийсь додаток намагатиметься підслухати, що відбувається навколо.
- Спеціальне меню покаже, як ваші дані використовуються смартфоном і додатками. Наприклад, скільки і які програми підключалися до камери, мікрофона чи функції визначення локації.
- Можна буде обрати, чи бажаєте ви поділитися з додатками точним розташування чи приблизним.
Які смартфони оновляться до One UI 4.0
Офіційний список смартфонів і планшетів Samsung які отримають стабільну версію прошивки виглядає так:
Серія Galaxy S
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 5G (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy S10 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy S10+ (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy S10e (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy S10 Lite
Серія Galaxy Note
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10+ (LTE/5G - Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy Note 10 (LTE/5G - Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy Note 10 Lite
Серія Galaxy Z/Fold
Galaxy Fold (LTE/5G-Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Серія Galaxy A
Galaxy A71
Galaxy A71 5G
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A90 5G (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy A01 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy A11 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy A31 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy A41 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy A21 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy A21s (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy A Quantum
Galaxy A Quantum 2
Galaxy A42 5G
Galaxy A02 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy A02s (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy A03s
Galaxy A12 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Серія Galaxy M
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M01
Galaxy M02s (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy M02 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy M21 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy M21s (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M31 Prime Edition (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M51 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy M31s (Останнє оновлення ОС Android)
Серія Galaxy F
Galaxy F41 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy F62
Galaxy F02s (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy Xcover
Galaxy Xcover Pro (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy Xcover 5
Серія планшетів Galaxy Tab
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A 8.4 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy Tab A7 (Останнє оновлення ОС Android)
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab Active 3 (Останнє оновлення ОС Android)