Тестова версія One UI 4.0 на базі Android 12 вийшла на початку вересня, наразі вона доступна лише тим, хто бере участь у програмі попереднього тестування прошивок. Стабільна версія для всіх користувачів повинна побачити світ не пізніше грудня.

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Що нового в One UI 4.0

На конференції для розробників Samsung Developers Conference розповіли, що нова версія прошивки розроблялася з нуля, а інтерфейс став зручнішим і зрозумілішим для користувачів у порівнянні з попередніми. Також компанія опублікувала відеоролик, у якому продемонструвала деякі особливості оновлення.

Демонстрація наступної версії оболонки One UI 4.0: відео

Загалом система переймає на себе загальні візуальні тенденції, які запроваджує Android 12.

Зокрема, анонсовано нові можливості по кастомізації інтерфейсу, налаштуванню її візуальних компонентів.

Кольорові акценти будуть підбиратися під колір шпалер.

Оновили віджети. Вони були приведені до одного загального вигляду (навіть від сторонніх розробників), наповнилися новими функціями та налаштуваннями.

(навіть від сторонніх розробників), наповнилися новими функціями та налаштуваннями. Зміни отримає й нічний режим для кращого сприйняття та режим "Картинка в картинці".

Візуальні покращення чекають і на панель сповіщень та налаштувань – це стосується як порядку розміщення елементів, так і загалом дизайну.

Тепер стане легше керувати джерелом відтворення звуку, в тому числі й на заблокованому екрані.

Обіцяють кращу плавність роботи й тактильну віддачу, краще звучання й нові фішки додатку Камера.

Нова прошивка також отримає функцію приватності, яку вбудувала в Android 12 компанія Google. Мова про спеціальне сповіщення у верхньому правому куті, яке повідомить користувача, коли його камера чи мікрофон використовуються. Таким чином смартфон покаже, якщо якийсь додаток намагатиметься підслухати, що відбувається навколо.

Спеціальне меню покаже, як ваші дані використовуються смартфоном і додатками. Наприклад, скільки і які програми підключалися до камери, мікрофона чи функції визначення локації.

Можна буде обрати, чи бажаєте ви поділитися з додатками точним розташування чи приблизним.

Які смартфони оновляться до One UI 4.0

Офіційний список смартфонів і планшетів Samsung які отримають стабільну версію прошивки виглядає так:

Серія Galaxy S

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy S10 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy S10+ (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy S10e (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy S10 Lite

Серія Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G - Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy Note 10 (LTE/5G - Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy Note 10 Lite

Серія Galaxy Z/Fold

Galaxy Fold (LTE/5G-Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Серія Galaxy A

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy A01 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy A11 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy A31 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy A41 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy A21 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy A21s (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy A02s (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy A03s

Galaxy A12 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Серія Galaxy M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy M02 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy M21 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy M21s (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy M31s (Останнє оновлення ОС Android)

Серія Galaxy F

Galaxy F41 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy F62

Galaxy F02s (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy Xcover 5

Серія планшетів Galaxy Tab

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy Tab A7 (Останнє оновлення ОС Android)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3 (Останнє оновлення ОС Android)