Про це стало відомо в ході звіту компанії про фінансові результати за останній квартал. Керівництво Samsung пообіцяло продемонструвати "повномасштабний флагманський маркетинг" у рамках майбутнього анонсу нової продукції 11 серпня.

Цікаво Дизайн нового гнучкого смартфона Samsung злили в мережу: відео

Що покаже Samsung на презентації

Ключову роль в заході мають зіграти гнучкі моделі:

Galaxy Z Fold 3;

і Galaxy Z Flip 3.

Цікавий факт. Корейський виробник традиційно випускає флагманські пристрої незадовго до анонсів Apple, які зазвичай проходять у вересні.

Сюрпризом цього року може стати заміна серії смартфонів Note пристроями серії Fold. Зокрема, новий смартфон Fold отримає підтримку стилуса S Pen, тепер оптимізованого для роботи з гнучкими дисплеями, а цей аксесуар завжди був відмітною рисою саме пристроїв лінійки Note.

Ціни на гнучкі смартфони знизять?

Цього варто очікувати. У прагненні вивести серію Galaxy Z Fold в мейнстрім компанії Samsung, можливо, доведеться знизити ціни в даному сегменті, оскільки вартість актуальної поки моделі Fold 2 сягає 1999 доларів, це дорожче ніж нові iPhone та флагмани Galaxy S.

У Samsung назріла потреба в преміальному, але доступному продукті, що позитивно позначиться на протистоянні з Apple. Аналітики компанії Counterpoint Research пророкують, що за 2022 рік на світовий ринок буде поставлено до 18,3 мільйонів складних телефонів згнучкими екранами проти 8,6 мільйонів у 2021 році і 3 мільйонів в 2020 році.

Аналітики Samsung передбачають, що складні телефони почнуть приносити прибуток вже у другій половині 2021 року.

Крім сегмента гнучких пристроїв компанія Samsung також торкнулася теми суміжних нововведень. Зокрема, на ринок може вийти смартфон з фронтальною камерою, прихованою під поверхнею екрана, в результаті чого вирізів більше робити не доведеться.