Чутки про те, що флагманський смартфон Galaxy S21 компанії Samsung представлять 14 січня, отримали офіційне підтвердження. Samsung розіслала представникам медіа запрошення на захід Unpacked.

Презентація розпочнеться о 17:00 за київським часом. Через пандемію коронавірусу Galaxy Unpacked пройде у віртуальному форматі. Презентацію транслюватимуть у прямому ефірі на сайті компанії, а також на YouTube, пише офіційний сайт компанії.

Цікаво Оновлення Windows 10 видалить Flash Player з комп'ютера

Що відомо про майбутні продукти

Очікується анонс трьох нових смартфонів, наступників минулорічної серії Galaxy S20: моделі S21 і S21 Plus, які, за чутками, будуть схожі за специфікаціями, але відрізнятимуться за розміром, а також модель S21 Ultra. Останній отримає потужнішу камеру, вигнутий дисплей і підтримку стилуса S-Pen.

Завдяки численним витокам характеристики новинок вже давно не є секретом. Смартфон Galaxy S21, як повідомляють інсайдери, оснащений 6,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. У моделі Galaxy S21 Plus діагональ AMOLED-дисплея дорівнює 6,7 дюйма, роздільна здатність і частота оновлення такі ж, а у смартфона Galaxy S21 Ultra з 6,8-дюймовим екраном – QHD+ з частотою оновлення 120 Гц.



Так виглядатимуть нові смартфони Galaxy S21 / Фото Samsung

Версії смартфонів для ринку США отримають чіпсет Snapdragon 888, а в глобальних варіантах буде використовуватися чіп Exynos 2100 власного виробництва Samsung.

Смартфон Galaxy S21 Ultra буде оснащений новою основною камерою другого покоління на 108 мегапікселів у комплекті з двома 12-мегапіксельними сенсорами. Моделі Galaxy S21 і S21 Plus, як очікується, отримають основну камеру на 64 мегапікселі, доповнену двома датчиками на 12 мегапікселів.

Згідно з чутками, новинки надійдуть у продаж до кінця січня.

Крім смартфонів імовірно покажуть бездротові навушники Galaxy buds Pro, здатні скласти конкуренцію Apple AirPods Pro. Galaxy buds Pro будуть поставлятися з футляром для бездротової зарядки в трьох колірних варіантах. Нові функції навушників включають активне шумозаглушення, а також підтримку просторового аудіо.



Galaxy buds Pro імовірно представлять разом зі смартфонами лінійки Galaxy / Фото Samsung

І ще одна новинка, яку можуть анонсувати 14 січня – Galaxy SmartTag. Це розумна мітка, яку можна прикріпити до гаманця, ключів або будь-якого іншого пристрою, щоб можна було його відстежити в разі втрати. Припускають, що Galaxy SmartTag буде коштувати від 20 до 30 доларів, що дозволить йому скласти конкуренцію брелокам-трекерам Tile.