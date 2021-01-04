Samsung проведе презентацію Galaxy S21 вже 14 січня
Чутки про те, що флагманський смартфон Galaxy S21 компанії Samsung представлять 14 січня, отримали офіційне підтвердження. Samsung розіслала представникам медіа запрошення на захід Unpacked.
Презентація розпочнеться о 17:00 за київським часом. Через пандемію коронавірусу Galaxy Unpacked пройде у віртуальному форматі. Презентацію транслюватимуть у прямому ефірі на сайті компанії, а також на YouTube, пише офіційний сайт компанії.
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Що відомо про майбутні продукти
Очікується анонс трьох нових смартфонів, наступників минулорічної серії Galaxy S20: моделі S21 і S21 Plus, які, за чутками, будуть схожі за специфікаціями, але відрізнятимуться за розміром, а також модель S21 Ultra. Останній отримає потужнішу камеру, вигнутий дисплей і підтримку стилуса S-Pen.
Завдяки численним витокам характеристики новинок вже давно не є секретом. Смартфон Galaxy S21, як повідомляють інсайдери, оснащений 6,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. У моделі Galaxy S21 Plus діагональ AMOLED-дисплея дорівнює 6,7 дюйма, роздільна здатність і частота оновлення такі ж, а у смартфона Galaxy S21 Ultra з 6,8-дюймовим екраном – QHD+ з частотою оновлення 120 Гц.
Так виглядатимуть нові смартфони Galaxy S21 / Фото Samsung
Версії смартфонів для ринку США отримають чіпсет Snapdragon 888, а в глобальних варіантах буде використовуватися чіп Exynos 2100 власного виробництва Samsung.
Смартфон Galaxy S21 Ultra буде оснащений новою основною камерою другого покоління на 108 мегапікселів у комплекті з двома 12-мегапіксельними сенсорами. Моделі Galaxy S21 і S21 Plus, як очікується, отримають основну камеру на 64 мегапікселі, доповнену двома датчиками на 12 мегапікселів.
Згідно з чутками, новинки надійдуть у продаж до кінця січня.
Крім смартфонів імовірно покажуть бездротові навушники Galaxy buds Pro, здатні скласти конкуренцію Apple AirPods Pro. Galaxy buds Pro будуть поставлятися з футляром для бездротової зарядки в трьох колірних варіантах. Нові функції навушників включають активне шумозаглушення, а також підтримку просторового аудіо.
Galaxy buds Pro імовірно представлять разом зі смартфонами лінійки Galaxy / Фото Samsung
І ще одна новинка, яку можуть анонсувати 14 січня – Galaxy SmartTag. Це розумна мітка, яку можна прикріпити до гаманця, ключів або будь-якого іншого пристрою, щоб можна було його відстежити в разі втрати. Припускають, що Galaxy SmartTag буде коштувати від 20 до 30 доларів, що дозволить йому скласти конкуренцію брелокам-трекерам Tile.
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