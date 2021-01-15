Охоронні системи вже давно управляються зі смартфона за допомогою додатків. Tesla теж дозволяє власникам електромобілів обходитися без традиційних ключів. Samsung в свою чергу хоче поширити подібні функціональні можливості на інші популярні марки автомобілів. Audi, Ford, BMW і Genesis вже готові впровадити використання цифрових ключів до серпня цього року.

Корейська компанія Samsung є учасником багатьох галузевих консорціумів. Це дає їй можливість поширювати практику використання цифрових ключів на власників Android-смартфонів інших виробників, а також на продукцію Apple. Повідомляється, що технологія буде використовувати інтерфейси NFC і UWB. Останній дозволить за допомогою смартфона знайти свою машину на завантаженій парковці: на дисплеї в режимі доповненої реальності будуть демонструватися підказки для руху до потрібного місця, зазначає видання The Verge.

Цікаво Blue Origin успішно випробувала ракету New Shepard і оновлену пасажирську капсулу

Що відомо

Підтримку UWB повинні забезпечувати і бортові системи автомобілів. З боку смартфонів даний інтерфейс підтримують всі апарати сімейств Apple iPhone 11 і iPhone 12. У Samsung же з підтримкою UWB справи йдуть не так добре. У новій лінійці Galaxy S21 функція доступна тільки моделям Plus і Ultra. UWB підтримує також Galaxy Z Fold 2 зі складним гнучким дисплеєм, а також Galaxy Note 20 Ultra.



Інтерфейс пошуку автомобіля на парковці за допомогою доповненої реальності / Фото The Verge

Apple також працює в напрямку створення цифрових ключів, спочатку спираючись на можливості інтерфейсу NFC. В автомобілях BMW п'ятої серії 2021 року підтримка технології буде передбачена, але електромобіль BMW IX забезпечить підтримку версії цифрових ключів для смартфонів з інтерфейсом UWB.

Сама Samsung представить модифікацію міток для пошуку речей з підтримкою UWB, які дозволять визначати місце розташування втрачених предметів з більш високою точністю, ніж версія з інтерфейсом Bluetooth.