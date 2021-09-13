Samsung прислухалась до фанів: компанія працює над Galaxy Note і придумала йому особливу фішку

Фанати смартфонів Samsung були розчаровані тим, що цьогоріч не побачили нового Galaxy Note, якому саме виповнилось десять років. Вони створили петицію, в якій запропонували компанії вихід з ситуації. Згідно з даними інсайдера, виробник прислухався.

Перевірений інсайдер Ice Universe, який свого часу видав багато правдивих даних ще до їхнього офіційного анонсу, розповів, що Samsung уже працює над наступником Galaxy Note 20. Разом з тим стало відомо і про першу його імовірну особливість, якщо компанія втілить в життя новий патент.

Цікаво Вибуховий OnePlus Nord 2: ще один смартфон серії самознищився у користувача

Що відомо

У своїй петиції фанати пропонували чергувати смартфони серій Galaxy S та Galaxy Note. Це начебто повинно позитивно вплинути на продажі, які щороку падають все більше, дати можливість власникам телефонів "засумувати" за новими пристроями і забезпечити можливість реальних змін в ґаджетах, а не лише поверхневих оновлень, заради яких не виникає бажання перейти на новий смартфон.

Якщо інформація Ice Universe правдива, то компанія збирається втілити в життя саме такий задум – чергувати ці дві серії, випускаючи їх через один рік. Інсайдер посилається на інформатора з ланцюжка поставок, який начебто бачив докази існування нового флагмана з лінійки Note.

Таким чином вже наступного року світ може побачити Galaxy Note 21 або Galaxy Note 22 – точна назва, звісно ж, поки не відома.

Стилус, камера і новий патент

Проте відомі деякі інші деталі. Компанія запатентувала цікаве рішення, яке дозволить відмовитись від фронтальної камери у моделях Note, навіть від підекранної. Такий крок буде можливим тільки у цій лінійці, оскільки лише вона за умовчанням продається зі стилусом S Pen. Саме у нього пропонують помістити камеру.

Патент називається "Портативні термінали, в тому числі зйомні камери".



Патент "Портативні термінали, в тому числі зйомні камери" / Фото Let's Go Digital​





Патент "Портативні термінали, в тому числі зйомні камери" / Фото Let's Go Digital​

Судячи з концептів, стилус можна буде використовувати двома способами:

Висунути з корпусу частково, щоб він лише трохи виглядав, відкриваючи камеру.

Повністю дістати стилус та фотографувати, тримаючи його в руці як бездротову камеру

Новий S Pen також передбачає наявність спеціального затискача, яким можна буде закріпити стилус на одязі, що дасть нові можливості використання його камери без використання рук (чекаємо скарг на порушення конфіденційності, як з новими окулярами від Facebook). Стилус можна буде зв'язати з телефоном зі допомогою Wi-Fi, Bluetooth або NFC. Це дозволить використовувати його як пульт дистанційного керування для основної камери, а також забезпечить реалізацію функцій повітряних жестів.

Традиційно нагадуємо, що наявність патенту не означає, що він обов'язково буде втілений у життя. Поки що жодних підтверджень чи спростувань від компанії немає.