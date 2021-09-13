Перевірений інсайдер Ice Universe, який свого часу видав багато правдивих даних ще до їхнього офіційного анонсу, розповів, що Samsung уже працює над наступником Galaxy Note 20. Разом з тим стало відомо і про першу його імовірну особливість, якщо компанія втілить в життя новий патент.
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Що відомо
У своїй петиції фанати пропонували чергувати смартфони серій Galaxy S та Galaxy Note. Це начебто повинно позитивно вплинути на продажі, які щороку падають все більше, дати можливість власникам телефонів "засумувати" за новими пристроями і забезпечити можливість реальних змін в ґаджетах, а не лише поверхневих оновлень, заради яких не виникає бажання перейти на новий смартфон.
Якщо інформація Ice Universe правдива, то компанія збирається втілити в життя саме такий задум – чергувати ці дві серії, випускаючи їх через один рік. Інсайдер посилається на інформатора з ланцюжка поставок, який начебто бачив докази існування нового флагмана з лінійки Note.
Таким чином вже наступного року світ може побачити Galaxy Note 21 або Galaxy Note 22 – точна назва, звісно ж, поки не відома.
Стилус, камера і новий патент
Проте відомі деякі інші деталі. Компанія запатентувала цікаве рішення, яке дозволить відмовитись від фронтальної камери у моделях Note, навіть від підекранної. Такий крок буде можливим тільки у цій лінійці, оскільки лише вона за умовчанням продається зі стилусом S Pen. Саме у нього пропонують помістити камеру.
Патент називається "Портативні термінали, в тому числі зйомні камери".
Патент "Портативні термінали, в тому числі зйомні камери" / Фото Let's Go Digital
Патент "Портативні термінали, в тому числі зйомні камери" / Фото Let's Go Digital
Судячи з концептів, стилус можна буде використовувати двома способами:
- Висунути з корпусу частково, щоб він лише трохи виглядав, відкриваючи камеру.
- Повністю дістати стилус та фотографувати, тримаючи його в руці як бездротову камеру
Новий S Pen також передбачає наявність спеціального затискача, яким можна буде закріпити стилус на одязі, що дасть нові можливості використання його камери без використання рук (чекаємо скарг на порушення конфіденційності, як з новими окулярами від Facebook). Стилус можна буде зв'язати з телефоном зі допомогою Wi-Fi, Bluetooth або NFC. Це дозволить використовувати його як пульт дистанційного керування для основної камери, а також забезпечить реалізацію функцій повітряних жестів.
Традиційно нагадуємо, що наявність патенту не означає, що він обов'язково буде втілений у життя. Поки що жодних підтверджень чи спростувань від компанії немає.