Samsung прибрала літеру Z із назв своїх смартфонів

В усьому світі проходить кампанія з видалення букв Z із назв продуктів різноманітних брендів. Причиною цього стало використання цієї літери російськими окупантами, як символу жорстокої війни в Україні. До цієї ініціативи приєдналася і компанія Samsung.

Вилучення літери Z із маркування смартфонів помітили західні ЗМІ. Компанія офіційно про таке рішення не повідомляла.

Не пропустіть Російський "Мегафон" виключили з міжнародної асоціації операторів мобільного зв'язку

Які смартфони Samsung втратили літеру Z

Мовиться про нові смартфони Samsung зі складним екраном. Якщо раніше пристрої називалися Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3, то тепер просто Galaxy Fold3 та Galaxy Flip3.

Поки що нові назви помічені на офіційних сайтах Samsung у Литві, Латвії та Естонії. Зважаючи на все, незабаром компанія відмовиться від літери Z у назвах своїх пристроїв і в інших країнах Європи.



Samsung прибрала літеру Z з назви своїх смартфонів / Скриншот латвійського магазину

Як вже було зазначено, офіційно від Samsung поки що жодних коментарів з цього приводу не надходило, але, зважаючи на все, рішення відмовитися від Z було прийнято через те, що літера стала фактично синонімом нацистської свастики.

Samsung покинув Росію

Нагадаємо, про зупинення своєї діяльності в Росії Samsung оголосила на початку березня. Компанія не буде поставляти продуктів та складників для їх виготовлення. Через це вже зупинився завод зі складання телевізорів Smasung в Росії.

Крім того, відбувся розкол у компанії. Так, російський офіс Samsung відмовився підпорядковуватися головному офісу компанії та повідомив, що надалі продовжить роботу та продаж техніки.

У цій ситуації варто додати, що на довго тієї техніки, що залишилася у Росії, не вистачить. Що буде робити російський "самсунг" надалі не зрозуміло.