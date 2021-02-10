Компанія Samsung представила смартфон Samsung Galaxy A32 5G. Він став найдоступнішим смартфоном компанії, що має підтримку 5G. Експерти кажуть, що він стане одним з найбільш продаваних в цьому році.

Смартфон вже надійшов у продаж в Європі в інтернет-магазин Samsung.

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Ціна

На вибір у користувачів дві версії Samsung Galaxy A32 5G з 64 і 128 ГБ флеш-пам'яті. Наразі відома ціна молодшої версії, яка в Європі коштує 279 євро (9 200 гривень).

Характеристики Galaxy A32 5G

Galaxy A32 5G отримав 6,5-дюймовий дисплей роздільною здатністю 720p + з каплевидним вирізом, де розмістили фронтальну камеру. Її роздільна здатність складає 13 Мп.

Смартфон працює на базі Dimensity 720, він оснащений батареєю ємністю 5000 мАг та підтримує швидку зарядку потужністю 15 Вт через USB-C. Сканер відбитків пальців розмістили на бічній грані.

Основна камера складається із 4 модулів: