Компанія Samsung розробила новий пульт дистанційного керування для своїх телевізорів. Ним будуть комплектуватися панелі вже з поточного року. Одна з особливостей новинки – батареї з сонячними елементами.

Пульт може заряджатися від штучного або природного освітлення. Крім того, заповнення запасу енергії може здійснюватися через симетричний роз'єм USB Type-C, розповідає сайт frandroid.

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Що відомо

Зміни у конструкції дозволили прибрати традиційний відсік для батарейок типу ААА. За заявами південнокорейського гіганта, даний крок допоможе скоротити відходи приблизно на 99 мільйонів елементів AAA за наступні сім років.

Крім того, при виробництві нових пультів Samsung буде використовувати до 24 відсотків вторинного пластику з перероблених пляшок. Це допоможе додатково скоротити негативний вплив на екологію.



Samsung презентувала пульт для телевізора, що працює на сонячній панелі / Фото Samsung

Нагадаємо, що компанія Samsung анонсувала новітні розумні телевізори MICRO LED, флагманські пристрої Neo QLED і інтер'єрні The Frame.

У найближчі роки Samsung збирається слідувати стратегії Going Green, яка передбачає кілька довгострокових програм сталого розвитку ТВ-напрямку: скорочення вуглецевого сліду, підвищення енергетичної ефективності, а також застосування екологічного пакування.