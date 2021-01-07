Компанія Samsung Electronics провела напередодні виставки CES 2021 віртуальний захід First Look, в ході якого, крім телевізорів Neo QLED і MICRO LED, представила оновлені телевізори серії Lifestyle TV, що отримали новий дизайн і форм-фактори.

Нові моделі серії The Frame отримали тонший корпус – приблизно наполовину тонший попередніх версій. Він порівнянний з товщиною традиційних рамок для фотографій, пише Engadget.

Цікаво Вікіпедія назвала найпопулярніші статті українського сегмента у 2020 році

Що відомо

Користувачам запропонують нові варіанти рамок в п'яти кольорах і двох стилях: "Сучасний" (Modern) і "Скошені грані" (Beveled), що дозволить підібрати варіант для будь-якої кімнати.



Телевізор схожий на рамку для фото / Фото Samsung

Клієнтам, підписаним на вбудований додаток "Магазин мистецтв", The Frame дасть можливість завантажувати на екранах телевізорів більш ніж 1400 творів мистецтва з найбільших галерей і музеїв світу. При вимкненні телевізори The Frame переходять в режим "Картина", і приміщення перетворюється в картинну галерею.

Нова інтелектуальна технологія "Автоматичний куратор" аналізує переваги користувача і рекомендує твори мистецтва на його смак.

Окремою родзинкою лінійки 2021 року стала модель з можливістю перемикання режимів з горизонтального на вертикальний і навпаки. Звучить знайомо: формфактор з поворотним екраном використовувався в моделі Sero 2019 року. Однак можливість обертання екрану доступна не у всій лінійці 2021 року, а тільки у компактної 43-дюймової моделі.