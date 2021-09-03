Припускали, що першим смартфоном, який освоїть новинку, стане Xiaomi 12, як це свого часу було з його попередником і 108-мегапіксельною матрицею. Проте за інформацією інсайдера Digital Chat Station, у ньому буде встановлено камеру на 50 мегапікселів.

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ISOCELL HP1

Така велика кількість пікселів, природно, позначилась на розмірах – сенсор виявився досить габаритним. Isocell НР1 являє собою 1/1,22-дюймовий датчик розміром пікселя 0,64 мікрометра. З ним прийшла нова технологія об'єднання пікселів ChameleonCell для більшого захоплення світла.

У неї два варіанти роботи: 2х2 і 4х4.

У першому випадку роздільна здатність знижується в чотири рази, до 50 мегапікселів. Зате розмір "пікселів" збільшується до 1,28 мікрометра.

У другому кількість пікселів падає у 16 разів, всього лише до 12,5 мегапікселів. А розмір збільшується до 2,65 мікрометра.

Датчик підтримує запис відео 8К з частотою 30 кадрів на секунду і 4К зі швидкістю 120 кадрів на секунду.

Samsung нічого не повідомила про систему автофокусування в ISOCELL HP1.

ISOCELL GN5

У 50-мегапіксельному ISOCELL GN5 застосовується технологія Dual Pixel Pro. Оптичний формат сенсора – 1/1,57 дюйма, розмір пікселів — 1 мікрометр.

Датчик підтримує об'єднання пікселів формату 2х2 для зйомки в умовах слабкого освітлення, роздільна здатність при цьому знижується до 12,5 мегапікселів.

У ньому застосовується технологія Front Deep Trench Isolation. Вона забезпечує захоплення якомога більшої кількості світла при зниженні рівня шумів.

Сенсор підтримує запис відео 8К зі швидкістю 30 кадрів на секунду і 4К зі швидкістю 120 кадрів на секунду.

Ймовірно, компанія Sony не забариться з відповіддю і скоро представить свою версію 200-мегапіксельного сенсора. Смартфони з технологією від Samsung ми побачимо уже в наступному році.