Samsung представила ноутбук нового покоління: чим він вас здивує

На виставці SID 2022 Display Week компанія Samsung Display представила новий складний пристрій під назвою Flex Note. По суті це величезний планшет, який легко перетворюється в ноутбук нового покоління.

Схоже Samsung нарешті відпрацювала свою технологію гнучких екранів і повністю готова впровадити її у найрізноманітніші пристрої. Компанія представила Flex Note – ґаджет, що нагадує гібрид складаного ноутбука та планшета.

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Він має такий самий дизайн, як у відома серія смартфонів Galaxy Z Fold, але його чималі габарити роблять пристрій схожим на ноутбук.



Ноутбук чи планшет – Samsung Flex Note / Фото Gizmochina

Ще однією рисою, яка робить пристрій більше схожим на сучасний ноутбук є операційна система. Судячи з продемонстрованої на виставці версії ґаджет працює під керуванням Windows від Microsoft. Чи буде можливість змінити операційну систему, наразі невідомо.



Режим ноутбука в Samsung Flex Note / Фото Gizmochina

Якщо пристрій повністю розгорнути, він стає схожим на планшет, а клавіатура зникає з екрану. Ще однією перевагою дизайну є опція, яка дозволяє налаштувати зовнішній вигляд клавіатури. Вона може бути монохромною або різнокольоровою.

Flex Note вирізняється тонким корпусом і на цьому усі подробиці щодо технічних деталей закінчуються. Поки невідомо на якому процесорі він працює та яку пам'ять використовує.

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Ремонт техніки Samsung у зруйнованих війною містах

Нагадаємо, що компанія Samsung Electronics запропонувала допомогу користувачам з України у зруйнованих війною містах, де сервісні центри не працюють. Техногігант організовує логістику ґаджетів для ремонту в клієнтів, які перебувають у містах без сервісних центрів та доставить її після ремонту назад. У цьому їм допомагатиме "Нова Пошта".

Щоб замовити доставку кур'єром клієнту необхідно заповнити цю форму;

Щоб відправити ґаджет самому – використайте цю форму.2

До речі, компанія Samsung Electronics ще минулого місяця пообіцяла перерахувати для гуманітарних потреб українців 6 мільйонів доларів.