Samsung представила найменший 50-мегапіксельний сенсор для камер смартфонів

Південнокорейський технологічний гігант створив сенсор для камери з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Компактні розміри дозволяють використовувати його навіть як фронтальну камеру без втрати якості.

Samsung анонсувала датчик JN1, в якому використовується технологія ISOCELL 2.0 для уловлювання більшої кількості світла на датчику меншого розміру. Компанія заявляє, що світлочутливість покращена приблизно на 16 відсотків.

Цікаво Натхненні природою: як створювався дизайн навушників Huawei FreeBuds 4i

Що відомо про новий сенсор

Для фотографування при слабкому освітленні цей датчик використовує чотири пікселі розміром 0,64 мкм, об'єднуючи їх в один, щоб створити еквівалент тетрапікселя 1,28 мкм в кадрах з роздільною здатністю 12,5 мегапікселя.

Таким чином об'єднання пікселів використовується для забезпечення максимального захоплення світла від цього крихітного сенсора.

За словами представників компанії, одержаний сенсор, незважаючи на маленький розмір, здатний забезпечувати якість зображення порівнянну з 50-мегапіксельними матрицями, що існують сьогодні.

Розмір JN1 дозволяє використовувати його не тільки для основних камер смартфонів, й навіть у селфі-камерах. Samsung також заявляє, що розмір цього сенсора може зменшити висоту виступу камери до 10 відсотків.

Samsung заявляє, що в даний час йде масове виробництво ISOCELL JN1, але поки невідомо, коли перший смартфон з сенсором з'явиться на ринку. Тільки з випуском першого апарату можна буде оцінити новинку на практиці. Але вже зараз така заява виглядає вкрай амбітно.

Дивіться презентацію сенсора: відео