Samsung анонсувала датчик JN1, в якому використовується технологія ISOCELL 2.0 для уловлювання більшої кількості світла на датчику меншого розміру. Компанія заявляє, що світлочутливість покращена приблизно на 16 відсотків.
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Що відомо про новий сенсор
Для фотографування при слабкому освітленні цей датчик використовує чотири пікселі розміром 0,64 мкм, об'єднуючи їх в один, щоб створити еквівалент тетрапікселя 1,28 мкм в кадрах з роздільною здатністю 12,5 мегапікселя.
Таким чином об'єднання пікселів використовується для забезпечення максимального захоплення світла від цього крихітного сенсора.
Розмір JN1 дозволяє використовувати його не тільки для основних камер смартфонів, й навіть у селфі-камерах. Samsung також заявляє, що розмір цього сенсора може зменшити висоту виступу камери до 10 відсотків.
Samsung заявляє, що в даний час йде масове виробництво ISOCELL JN1, але поки невідомо, коли перший смартфон з сенсором з'явиться на ринку. Тільки з випуском першого апарату можна буде оцінити новинку на практиці. Але вже зараз така заява виглядає вкрай амбітно.
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