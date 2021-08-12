У нових моделях Samsung перейшла до операційної системи Wear OS від Google з власною оболонкою One UI Watch. Годинники отримали низку цікавих змін, порівняно з попереднім поколінням.

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Характеристики нових Samsung Galaxy Watch4

Функції

Одним з помітних нововведень є так звана функція біоімпедансного аналізу тіла. Як заявляє виробник, вона здійснює глибокий аналіз стану здоров'я користувача та його фізичної форми, вимірюючи масу скелетних м'язів, швидкість метаболізму, вміст води і жиру в організмі та інші показники.

Щоб отримати детальний звіт, достатньо лише прикласти два пальці до кнопок – за 15 секунд годинник збере 2400 одиниць даних і представить звіт.

Крім того, система підтримує рішення сторонніх розробників: Adidas Running, Calm, Strava, Spotify та інших.

Дещо оновили інтерфейс. Як стверджує Samsung, він став ще більш інтуїтивним для кращої взаємодії зі стороннім ПЗ. Наприклад, вдосконалений компас тепер вміє поєднувати свою роботу з Google Картами.

Серія Samsung Galaxy Watch4 / Фото Samsung

Залізо

Годинники оснастили новими чипами Exynos W920, виготовленими за 5-нанометровою технологією.

Об'єм оперативної пам'яті виріс до 1,5 гігабайта.

Вбудованої пам'яті передбачено 16 гігабайтів.

Galaxy Watch4

Продаватимуться новинки у двох варіантах – 40 та 44 міліметри в діаметрі.

Super AMOLED екран прикритий склом Corning Gorilla Glass DX+.

У молодшої моделі він має 396х396 пікселів, а у старшої – 450х450 пікселів.

Корпус виготовлено з алюмінію.

Galaxy Watch4 Classic

Версія Classic продається у розмірах 42 і 46 міліметрів.

Роздільна здатність 396х396 і 450х450 пікселів відповідно.

Захисне скло Gorilla Glass DX.

Матеріал корпусу – нержавіюча сталь.



Samsung Galaxy Watch4 / Фото Samsung

Ціни

Новинки наразі можна передзамовити через офіційні канали постачання.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic з екраном на 46 міліметрів коштують 12 499 за версію з eSIM і 10 999 без неї. Доступні чорний та срібний кольори.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic з екраном на 42 міліметри коштує 9 999 гривень в аналогічних кольорах.

Samsung Galaxy Watch 4 з eSIM у золотому кольорі та з екраном 40 міліметрів віддають за 8 499 гривень.

Samsung Galaxy Watch 4 з екраном 44 міліметри – 7 999 гривень у зеленому, срібному та чорному кольорах.

Samsung Galaxy Watch 4 з екраном 40 міліметрів – 6 999 гривень у золотому, срібному та чорному кольорах.



Samsung Galaxy Watch4 / Фото Samsung

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