Samsung представила лінійку флагманських смартфонів Galaxy S22: характеристики та ціни новинок

9 лютого пройшла масштабна презентація Unpacked, на якій показали найочікуваніші новинки цієї зими – лінійку флагманських смартфонів Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra.

Варто зазначити, що більшість характеристик, ціни, а також зображення смартфонів опинилась в мережі внаслідок витоків ще до презентації. Першим двом версіям компанія присвятила небагато часу, залишивши все найцікавіше для Ultra. Вони відрізняються тільки фізичними розмірами, розмірами екрану, ємністю акумулятора і максимальною потужністю зарядки. 24 канал зібрав найголовніше.

Цікаво Samsung нарешті представила "доступний флагман" Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22



Смартфони Samsung Galaxy S22 в усіх доступних кольорах / Фото Samsung

Galaxy S22, можна сказати, найкомпактніший флагман 2022 року. Це оцінять користувачі, які віддають перевагу невеликим смартфонам і цінують зручність керування однією рукою. При габаритах 146х70,6х7,6 міліметра та масі 168 грамів смартфон отримав екран діагоналлю 6,1 дюйма.

Це панель Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю Full HD+, кадрова частота якої автоматично регулюється в діапазоні від 10 до 120 герців залежно від того, що в конкретний момент зображено на екрані.

Рендери демонструють рівні з усіх боків рамки обох смартфонів.

Максимальна яскравість досягає 1300 кандел на квадратний метр.

Galaxy S22 отримав акумулятор ємністю 3700 міліампер-годин з підтримкою дротової зарядки потужністю 25 ват та бездротової потужністю 15 ват.



Смартфон Samsung Galaxy S22 / Фото Samsung

У Galaxy S22 заявлено підтримку Wi-Fi 6.

У презентації компанія не згадала жоден з процесорів, які приписували новинкам – Exynos 2200 чи Snapdragon 8 Gen 1 – лише повідомила, що він виготовлений за 4-нанометровою технологією. Обидва виготовляються на основі цього техпроцесу. Найімовірніше мова йде про Exynos.

Конфігурацій пам'яті дві: 8/128 та 8/256 гігабайтів.

На борту, звісно ж, найновіша операційна система Android 12 з інтерфейсом OneUI 4.1.

Смартфон отримає одразу чотири покоління оновлень ОС Android. Це означає, що він буде оновлений до Android 16.

Обидві моделі захищені від пилу та води відповідно до рівня IP68, оснащені NFC (з підтримкою Samsung Pay) та Bluetooth 5.2, модемами 5G та ультразвуковими підекранними сканерами відбитків пальців.



Смартфон Samsung Galaxy S22 / Фото Samsung

Відмінності Samsung Galaxy S22+

Galaxy S22+ отримав аналогічний з попередньою моделлю дисплей, але його діагональ – 6,6 дюйма.

Максимальна яскравість тут досягає 1750 кандел на квадратний метр.

Габарити та маса Galaxy S22+ – 157,4x75,8x7,6 міліметра та 196 грамів.

У Galaxy S22+ використовується акумулятор ємністю 4500 міліампер-годин з підтримкою дротової зарядки потужністю 45 ват та бездротової потужністю 15 ват.

та бездротової потужністю 15 ват. Ця модель підтримує Wi-Fi 6E.

В усьому іншому цей смартфон ідентичний попередній моделі.

Смартфони Samsung Galaxy S22 / Фото Samsung

Камери у Galaxy S22 та Galaxy S22+ однакові

Обидва смартфони отримали основну камеру з роздільною здатністю 50 мегапікселів, телеоб'єктив 10 мегапікселів та надширококутний об'єктив 12 мегапікселів.

Передова якість нічної зйомки досягається за рахунок збільшеного на 23% сенсора та технології Adaptive Pixel. Це дозволяє камері пропускати більше світла, забезпечувати більшу деталізацію та кращу передачу кольору для якісних знімків при недостатньому освітленні.

Нова функція Auto Framing виявляє та відстежує до 10 осіб та автоматично налаштовує фокус камери на кожному з них.

Пристрої також оснащені технологією стабілізації зображення VDIS, яка мінімізує вібрації, що дозволяє отримувати плавне та чітке відео навіть у русі.

Не оминули увагою й штучний інтелект. Смартфони можуть похвалитися новітньою технологією штучного інтелекту Samsung. Вона дозволяє розпізнавати та виділяти з поміж іншого дрібні деталі, правильно інтерпретуючи їх на фото. Те ж саме стосується і домашніх тварин: при зйомці в оновленому портретному режимі на Galaxy S22/S22+ шерсть не зливається з фоном.

Ціни

Samsung Galaxy S22:

8/128 гігабайтів – 27 999 гривень.

8/256 гігабайтів – 29 999 гривень.

Samsung Galaxy S22+:

8/128 гігабайтів – 32 999 гривень.

8/256 гігабайтів –34 999 гривень.



Смартфон Samsung Galaxy S22+ / Фото Samsung



Смартфон Samsung Galaxy S22+ / Фото Samsung

Смартфони представлені у чотирьох кольорах: чорний фантом, білий фантом, рожеве золото та зелений.

Попереднє замовлення можна вже оформити. До нього у подарунок пропонують навушники Galaxy Buds Pro до 10 березня. Продажі стартують з 11 березня.

Samsung Galaxy S22 Ultra



Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Найпотужніший смартфон, який тільки випускала компанія, став наступником не тільки торішнього Galaxy S21 Ultra, а й скасованої серії Note, яка характеризувалась збільшеним екраном та наявністю стилуса S Pen. Все це разом з іншими особливостями перебралось у новий Samsung Galaxy S22 Ultra.

Флагман оснащено злегка вигнутою 6,8-дюймовою панеллю QHD+ Dynamic AMOLED 2X з підтримкою HDR10+, адаптивною частотою оновлення 120 герців і рекордною піковою яскравістю у 1750 ніт.

Процесор, як і в молодших моделей, 4-нанометровий – це Samsung Exynos 2200. Він забезпечує роботу технологій штучного інтелекту та машинного навчання від Samsung.

Підтримка Wi-Fi 6E обіцяє вдвічі вищу швидкість, порівняно з Wi-Fi 6.

Акумулятор на 5000 міліампер-годин підтримує швидку зарядку 45 ват, що є найвищим показником для смартфонів Samsung. Від 0% до 70% смартфон зможе зарядитися за 30 хвилин.

Заявлена також підтримка бездротової зарядки на 15 ват.

Можливе бездротове підзаряджання інших гаджетів (реверсивне заряжання).



Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Електронне перо S Pen вперше в серії S вбудоване в корпус смартфона, причому воно стало ще швидшим та чуйнішим, завдяки зниженню затримки на 70%.

Galaxy S22 Ultra випускається у чотирьох колірних варіантах: чорний фантом, білий фантом, зелений та новий відтінок – бургунді.

Смартфон працює під управлінням нової операційної системи Android 12 з фірмовою оболонкою One UI 4.1.

Підтримуються 5G, LTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, а також NFC, є ультразвуковий сканер відбитків пальців та захист від води (IP68).

Смартфон доступний у чорному, білому, бордовому та зеленому відтінках.

Габарити – 163,3x77,9x8,9 міліметра. Важить смартфон 229 грамів.

З усіх сторін новинка прикрита захисним склом Corning Gorilla Glass Victus+.

Як заведено, топовий флагман щедро набитий різноманітними функціями та ексклюзивними фішками.

Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Камери

Смартфон оснащено чотирма камерами, які підтримують запис відео 8K Super HDR.

Основна на 108 мегапікселів з діафрагмою f/1,8 та кутом огляду 85 градусів.

та кутом огляду 85 градусів. Другий датчик – надширококутний – на 12 мегапікселів (f/2,2) та з кутом огляду в 120 градусів.

Телефото на 10 мегапікселів з трикратним зумом, діафрагмою f/2,4 і кутом огляду 36 градусів.

Телефото на 10 мегапікселів, з десятикратним зумом, діафрагмою f/4,9, кутом огляду 11 градусів.

Фронтальна камера отримала роздільну здатність 40 мегапікселів.

Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Традиційно компанія обіцяє кращі знімки у темний час доби завдяки новим технологіям. Вдосконалені функції нічної зйомки дозволяють знімати відео на фронтальну та основну камеру за будь-якого освітлення. Новинка оснащена піксельним сенсором розміром 2,4 мікрометри – найбільшим в історії Samsung. За рахунок цього об'єктив захоплює більше світла та даних, оптимізуючи освітлення та підвищуючи деталізацію відеороликів.

Удосконалена лінза Super Clear Glass допомагає знімати більш плавні та чіткі відео в нічний час без відблисків. Присутня Функція автоматичного кадрування відео.

Як і на Galaxy S22 і S22+, Galaxy S22 Ultra має спеціальну програму Expert RAW з повноцінною функціональністю для редагування фото.



Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Ціни

За версію, оснащену 8 гігабайтами оперативної пам'яті та 128 гігабайтами постійної попросять 1200 доларів.

Модель на 12/256 гігабайтів обійдеться в 1400 доларів.

Нарешті, за 12/512 гігабайтів доведеться викласти 1450 доларів.

Заявлено також версію на 1 терабайт пам'яті, однак на українському сайті компанії ця модель відсутня. Судячи з усього, вона буде продаватися лише в окремих регіонах, до переліку яких Україна не ввійшла.

, що спочатку мережею поширювалися чутки про один терабайт вбудованої пам'яті у топовій версії S22 Ultra. Пізніше інсайдери змінили свою думку і заявили, що максимальна конфігурація матиме 512 гігабайтів. Однак Роланд Квандт, авторитетний інформатор, який свого часу повністю розсекретив камери GoPro 9 Black і GoPro 10 Black, а також смартфони Huawei P30 і Xiaomi Mi 11 Lite і до їх офіційного анонсу, повідомив, що Samsung все ж випустить модифікацію з 1 терабайтом флешпам'яті, проте вона буде призначена лише для окремих ринків Європи, США та, можливо, Кореї.

Попереднє замовлення вже можна оформити. До 10 березня у подарунок компанія пропонує Galaxy Buds Pro.